HONOR Magic8 Pro 玩機技巧： 2億像素AI夜神超穩長焦!
夜間拍攝遠距離景物時，常因光線不足而難以捕捉清晰細節。HONOR Magic8 Pro 配備的2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭，正為解決此難題而來。這組鏡頭搭載1/1.4寸超大感光元件與f/2.6光圈，結合CIPA 5.5級防震技術，即使單手持機進行夜間遠攝，也能有效減低手震影響，確保影像穩定。
當你使用10倍或更高倍數變焦時，畫面左上角會自動出現AI圖示。輕觸該圖示即可啟動「AI超清夜景」功能。系統會透過多幀合成與AI演算法即時處理影像，在拍攝瞬間強化畫面細節、抑制雜訊，並提升整體清晰度。
完成拍攝後，你可以立即在相簿中預覽影像。系統會提供AI增強前後的對比效果，讓你清晰了解處理後的細節提升差異。若滿意AI強化後的成果，可將該版本另存為獨立相片，方便你同時保留原始檔與優化版本。
這套「AI超清夜景」技術，特別針對低光環境下的遠距拍攝而設計。它不僅能提升畫面的銳利度與層次感，更能忠實還原遠處景物的紋理與細節，讓夜間遠攝不再受光線與距離所限，實現更真實清晰的影像記錄。
無論是捕捉夜色中的建築輪廓，或是遠距離記錄活動場景，HONOR Magic8 Pro的AI夜神超穩長焦功能，都能協助你在昏暗環境下獲得更加穩定且細節豐富的望遠照片。
