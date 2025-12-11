Honor Magic8 Pro 現已在中東發售，提供 12GB/512GB 和 16GB/1TB 版本，預訂可獲贈價值 AED 2,299 的禮品

Honor Magic8 Pro 繼續在全球範圍內推廣，繼上個月在馬來西亞首發後，現已在杜拜及海灣合作委員會國家上架。從今天起，顧客可透過 Honor 的網上商店以及阿聯酋的其他網上零售商預訂 Magic8 Pro。

該手機提供 12GB/512GB 及 16GB/1TB 的版本，預訂的顧客還將獲得價值 AED 2,299（約 $815 / HK$ 6,357）的免費禮品，包括 Honor Watch5 Ultra、3 個月免費的 Google AI Pro 試用及 12 個月的 Honor VIP Care+ 保障計劃。預訂將於 12 月 18 日截止。

廣告 廣告

在阿聯酋，Magic8 Pro 的價格為 AED 3,999（約 $1,090 / HK$ 8,502）對於 12GB/512GB 版本，而 16GB/1TB 版本的價格則為 AED 4,699（約 $1,280 / HK$ 9,984）。這兩款手機均提供 Sunrise Gold 和 Black 顏色版本，而基本存儲版本還有 Cyan 顏色可選。

Honor Magic8 Pro 採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，並配備 6.71 吋 LPTO 四曲面顯示屏。手機後置三攝系統，包括 2 億像素的長焦鏡頭及 5000 萬像素的主攝像頭。此外，前置攝像頭為 5000 萬像素，具備 3D 深度感測器以用於生物識別。

該機型內置 7,100mAh 電池，支持 100W 有線及 80W 無線快充。其他規格包括超聲波指紋掃描器、最高 IP69K 防塵防水等級、立體聲揚聲器、Wi-Fi 7、5.5G 支援及 NFC 功能。

推薦閱讀