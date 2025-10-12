HONOR Magic8 Pro 規格完整曝光，這次應該真的同期沒對手了

文章來源：Qooah.com

HONOR 即將在10月15日的新品發佈會上推出 Magic8 系列手機以及 Magic OS 10 系統。其中，Magic8 Pro 的詳細規格信息也在近日曝光。這款新機將搭載一塊 6.71吋的 1.5K 解像度等深四曲屏，並整合了 3D 人臉識別與 3D 超聲波指紋解鎖技術。

在續航方面，Magic8 Pro 內置了 7200mAh 的大容量電池，並支援 120W 的有線快充。影像系統上，新機配備後置三鏡組合，包括兩個 5000 萬像素鏡頭以及一個 2 億像素的大底潛望式長焦鏡頭。其中，主鏡為超大底設計，焦距為 23mm，光圈達到 F1.6；潛望式長焦則擁有 85mm 焦距與 F2.6 光圈。

此外，HONOR Magic8 Pro 還將搭載 Snapdragon8 Elite Gen5 處理器，並新增了一個獨立的 AI 按鍵，用戶可通過雙擊快速啓動拍攝功能，長按則可進入 YOYO 影片通話界面。外觀方面，Pro 版本提供了旭日金砂、天青色、雪域白和絨黑色四種配色，而標準版則獨享「天青釉」這一特別配色。