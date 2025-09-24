HONOR Magic8 Pro 鏡頭規格流出，今年拍攝旗艦之王必有一席

文章來源：Qooah.com

數碼博主 @數碼閒聊站 最新爆料揭開了 HONOR Magic8 Pro 的影像面紗，其硬件規格直指高階影像旗艦陣營。該機主鏡採用 23mm 焦距與 f/1.6 大光圈，長焦則以 85mm 焦距、f/2.6 光圈實現 3.7 倍光學變焦，核心亮點是搭載 2 億像素 1/1.4 吋大底潛望鏡，配合高規格 CIPA 防抖技術，可實現高質量 10 倍混合變焦。

這一規格並非孤例，據博主此前信息，HONOR 正推進「億級像素大開花」戰略：下一代數字系列將標配 2 億像素主鏡，Magic 系列則實現主鏡與長焦雙 2 億像素規格，摺疊屏機型也在測試同款高像素主鏡。2 億像素傳感器憑借 16 倍於 1250 萬像素的信息承載量，可在裁剪後仍保留清晰細節，配合像素合併技術，弱光拍攝能力也大幅提升。

可作參考的是，HONOR Magic7 系列在發佈時便處於行業領先位置，其是首批搭載高通 Snapdragon 8 Elite 處理器的機型。在散熱規格上，該系列沒有版本差異，全系統一標配懸瀑 3D 雙擎不鏽鋼 VC、石墨片與 9W 導熱凝膠這一組合，整體散熱面積突破 30000mm²。