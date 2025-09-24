樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
HONOR Magic8 Pro 鏡頭規格流出，今年拍攝旗艦之王必有一席
文章來源：Qooah.com
數碼博主 @數碼閒聊站 最新爆料揭開了 HONOR Magic8 Pro 的影像面紗，其硬件規格直指高階影像旗艦陣營。該機主鏡採用 23mm 焦距與 f/1.6 大光圈，長焦則以 85mm 焦距、f/2.6 光圈實現 3.7 倍光學變焦，核心亮點是搭載 2 億像素 1/1.4 吋大底潛望鏡，配合高規格 CIPA 防抖技術，可實現高質量 10 倍混合變焦。
這一規格並非孤例，據博主此前信息，HONOR 正推進「億級像素大開花」戰略：下一代數字系列將標配 2 億像素主鏡，Magic 系列則實現主鏡與長焦雙 2 億像素規格，摺疊屏機型也在測試同款高像素主鏡。2 億像素傳感器憑借 16 倍於 1250 萬像素的信息承載量，可在裁剪後仍保留清晰細節，配合像素合併技術，弱光拍攝能力也大幅提升。
可作參考的是，HONOR Magic7 系列在發佈時便處於行業領先位置，其是首批搭載高通 Snapdragon 8 Elite 處理器的機型。在散熱規格上，該系列沒有版本差異，全系統一標配懸瀑 3D 雙擎不鏽鋼 VC、石墨片與 9W 導熱凝膠這一組合，整體散熱面積突破 30000mm²。
其他人也在看
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 15 小時前
Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
GoPro Max 2 主打原生 8K 360 度影像，同場加映入門運動機 GoPro Lit Hero
時隔 6 年之後，GoPro 的 Max 系列 360 度相機終於更新，同時登場的還有 入門運動機 GoPro Lit Hero。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 17 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 14 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 21 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 1 天前