Honor Magic8 Pro 電池容量達 7,200mAh，充電速度測試結果公布

根據我們對 honor Magic8 Pro 的初步體驗報告，包括基準測試和相機樣本，現在提供一個進行中的評測更新，涵蓋一些重要的數據。我們進行了常規的電池測試，以及幾輪充電，以下是結果。
honor Magic8 Pro 的電池容量因地區而異。中國版的電池容量最大，達到 7,200mAh，而歐洲版（如我們正在評測的版本）則上限為 6,270mAh。還有一個版本是針對中國和歐洲以外的市場，其容量應為 7,100mAh。不論地區如何，這款電池均採用矽碳陽極技術。
我們手上的歐洲版 Magic8 Pro 在測試中表現優異，儘管它是三個版本中規格最低的一款。它的活躍使用分數為 19 小時 7 分鐘，且在各項單獨測試中均獲得了優異的評價。雖然 Oppo Find X9 Pro 的表現稍微更好（7,500mAh 的電池容量確實相當可觀），但 Magic8 Pro 的表現遠超過其他主要競爭對手，並相較於前一代產品有顯著提升。
我們的新活躍使用分數是基於使用者在四項測試活動中混合使用設備的估算。如果想根據個人的使用模式調整計算，可以使用下方的滑桿。可以在這裡查看我們當前的電池壽命測試流程。若想獲得已測試設備的完整列表，請參考這個連結。
型號
電池容量
活躍使用分數
honor Magic8 Pro（中國版）
7,200mAh / 約 HK$ 56,160
19:07h
honor Magic8 Pro（歐洲版）
6,270mAh / 約 HK$ 48,906
19:07h
honor Magic8 Pro（其他市場版）
7,100mAh / 約 HK$ 55,380
待測試
