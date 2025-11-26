HONOR Magic8 Pro 香港上市，首發 8 Elite Gen5，超勁夜神長焦鏡頭!!

文章來源：Qooah.com

HONOR 於香港正式推出本年度旗艦級手機 HONOR Magic8 Pro。這款備受矚目的新機以「MAGIC in the dark」為核心理念，搭載革命性的2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，重新定義手機夜拍極限。

6.71吋 LTPO OLED 螢幕具備 1-120Hz 自適應刷新率與高達6,000nits峰值亮度，更獲德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，結合4320Hz超高頻PWM調光與AI散焦顯示等技術，提供全天候舒適視覺體驗。

廣告 廣告

HONOR Magic8 Pro 的影像系統堪稱業界典範，其搭載的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭配備 1/1.4吋超大感光元件與f/2.6超大光圈，支援 3.7倍光學變焦，大幅提升低光環境下的進光量與細節還原能力。得益於 CIPA 5.5 級防手震標準與 OIS 光學防手震技術，配合 HONOR 自研的 AI 自適應防手震模型，動態反應速度提升一倍，拍攝變焦照片的成功率可達以往的7倍。此外，5000萬像素夜神主鏡頭（f/1.6光圈）與5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0光圈）共同構建三鏡頭系統，無論是夜間人像、城市夜景或建築構圖，皆能呈現清晰銳利、色彩真實的高質影像。

在 AI 功能方面，HONOR Magic8 Pro 首創電影級 AI 追色技術，透過 AI 色彩引擎智能識別 1,677萬種色彩，並結合雲端協作的色彩遷移算法，實現從參考圖像中提取風格並套用至新照片，輕鬆打造專業級電影色調。用戶還可使用 AI 圖片移除、AI擴圖、AI調色與AI智能退地等多項智慧修圖功能，全面提升創作自由度。獨設的AI按鈕支援雙按啟動相機、自定手勢操作及長按喚醒AI識屏建議，搭配即將透過OTA更新支援的AI設定助理與AI會議紀要等功能，讓MagicOS 10的智慧體驗更加無縫流暢。

性能與續航方面，HONOR Magic8 Pro 搭載全港首發的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，CPU、GPU 與 AI 運算能力全面領先，並引入 GPU-NPU 異構 AI 超解像技術，可將 850p/60fps 遊戲畫面提升至 1080p/120fps，帶來極致流暢體驗。

7,100mAh 青海湖電池支援 100W 有線與 80W 無線HONOR SuperCharge，確保長時間使用不間斷。

HONOR Magic8 Pro 即日起於香港及澳門展開預售，提供旭日金砂、天青色與絨黑色三款配色。12GB+512GB版建議零售價HK$7,899，16GB+1TB版為HK$9,299，預購期為11月27日至12月3日，禮遇總值高達近HK$4,000。

12GB + 512GB 兩款優惠方案（旭日金砂、天青色和絨黑色），似乎加 HK$300 上 1TB 版最抵玩。

180天只換不修、碎屏及後蓋寶服務（首年各一次）及免費貼膜服務（首年2次）（價值HKD2,088）

HONOR Magic8 Pro 磁吸手機殼套裝

（價值HKD399）

總值: HKD2,487

16GB + 1TB 優惠方案（旭日金砂和絨黑色）

HONOR 於2025年12月9日起至2026年1月11日期間舉行「聖誕狂歡大激賞」活動，凡購買指定HONOR型號產品，即送出各類限量禮品。