HONOR Magic8 RSR 曝光！已獲國內 3C 認證；最快農曆年前現身、雙 3D 生物認證，這功能大提升

具 S8E Gen5 跟 200MP 夜間長焦等強勁配置的 HONOR Magic8 Pro 手機，港版已正式上市且反應良好；系統頂配機至 HONOR Magic8 RSR 手機，則於早前在國內曝光並已獲 3C 認證。

國內媒體早前上傳了型號 BKQ-AN20手機、亦即 HONOR Magic8 RSR 的 3C 認證圖片，當中確認適配火牛將支援最高 20V/6A 達 120W 閃充。

據透露 HONOR Magic8 RSR 最快將在農曆年前現身，會同時提供雙 3D 生物認證，包括 3D 人像辨識以及 3D 超聲波螢幕指紋技術。

其他 HONOR Magic8 RSR 功能，尚包括配備 S8E Gen5 晶片、升級支援 LOFIC 防過曝技術的 50MP 1/1.3 吋 OV50R 主鏡，跟雙衛星連接等。

Mobile Magazine 短評：HONOR Magic8 RSR 作為 S8E Gen5 旗艦，同期對手可能有盛傳年末發佈、同樣加強鏡頭表現的 Xiaomi 17 Ultra 手機。

資料來源：快科技