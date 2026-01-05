HONOR Magic8 RSR 「波子」版，超大RAM、超大底、超大電池與超快充電

文章來源：Qooah.com

農曆新年前夕，榮耀將至少推出兩款新機：一款主打超長續航剛發佈的 HONOR Power2，以及年度旗艦 HONOR Magic8 RSR Porsche Design 版。近日，榮耀工程師曹合浦已在微博上展示了該 Porsche Design 版的部分細節，這款裝置被稱為榮耀最強影像旗艦的手機即將正式亮相。

與 HONOR Magic8 Pro 相比，RSR Porsche Design 版主要在三個方面有所突破：工業設計、性能配置以及影像系統。工業設計上，該機型由榮耀與 Porsche Design 聯合打造，後者由保時捷 911 的設計師費迪南德·亞歷山大·保時捷創立，十分經典。

性能方面，HONOR Magic8 RSR Porsche Design 版將獨家配備 24GB RAM，很可能成為 2026年唯一搭載如此大 RAM 的影像旗艦。影像系統上，它採用了豪威集團全新的 OV50R LOFIC 超大底主鏡，擁有 1/1.3吋感光面積、5000萬像素和 1.2μm 單像素尺寸，動態範圍高達 110dB。

此外，該機繼續保持雙 3D 規格，支援 3D 超聲波屏下指紋與 3D 人臉識別，內置 7200mAh 大容量電池，並配備 120W 有線閃充與衛星通信功能。