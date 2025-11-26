小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
HONOR Magic8 Ultra 入網，影像旗艦新黑馬，雙3D+雙衛星
文章來源：Qooah.com
消息源 @數碼閒聊站 發文並貼出了詳情圖文表示，HONOR Magic8 Ultra 疑似入網了，型號顯示為 BKQ-AN20，支援天通衛星技術-衛星移動終端（5G），配備了 120W 快充，屬於第二款入網的 Snapdragon 8 Elite Gen5 的 Ultra 機型；這款新機主要是看 OV50R LOFIC 超大底主鏡的進度，如果能夠做得比較好，在 Xiaomi 17 Ultra 之後推出，可以搶一下 Ultra 影像旗艦市場的份額。
有網友評論「內存(RAM)與儲存(ROM)大漲，那接下來各家超大杯是不是要比其前一代貴不少」，@數碼閒聊站回覆「論上超大杯的價格可以cover，估計最多小漲吧」
HONOR Magic 8系列現在已經發佈的新機型是 Magic8 標準版和 Magic8 Pro，Magic8 標準版和 Magic8 Pro 均搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5。Magic 8標準版主鏡為 5000萬像素，潛望長焦為 6400萬像素，支援 OIS 光學防手震。Magic8 Pro 主鏡為 5000萬像素，以及2億像素潛望式長焦鏡頭。
消息源 @智慧皮卡丘 爆料稱，HONOR Magic8 Ultra 的備案資料，是唯一的 120W+7K+雙3D+雙衛星+等深超大杯，手機機身的工藝、主鏡、潛望鏡頭都有一定提升，會首發全新影像系統架構，且發文中附上了 #HONOR Magic 8 Ultra# 的話題，因為上一代的 HONOR 超大杯命名是 HONOR Magic7 RSR 保時捷設計，按照現在網傳的分析，新一代 Maigc 系列可能會改名。
