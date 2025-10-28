江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
Honor Magic8 Ultra 顯示器規格、處理器及相機詳情曝光
honor 於本月早些時候在中國發佈了 Magic8 和 Magic8 Pro，但據報導，該公司還在開發 Magic8 Ultra，預計將於明年初推出。該手機將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，這一點並不令人驚訝。據稱，Magic8 Ultra 擁有一塊四曲面 6.71 吋 LTPO OLED 顯示屏，解析度為「1.5K」，並配備超聲波指紋傳感器及支持 3D 臉部識別。
Magic8 Ultra 的主相機將具備 5,000 萬像素解析度，並使用 OmniVision 的 OV50R 傳感器，具備超高動態範圍。此外，該手機還將配備一個全新的長焦相機，據之前的報導，解析度可能高達 2 億像素。Magic8 Ultra 的電池容量將以數字 7 開頭，因此預計在 7,000 mAh 至 7,999 mAh 之間。隨著手機的發佈日臨近，更多詳情無疑將陸續洩露。
以下是 Magic8 Ultra 的預期規格：
參數
詳情
處理器
Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC
顯示屏
6.71 吋 LTPO OLED，解析度 1.5K
主相機
5,000 萬像素，OmniVision OV50R 傳感器
長焦相機
2 億像素（據傳）
電池容量
7,000 mAh 至 7,999 mAh
