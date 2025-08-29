Honor MagicPad 3：全能高階平板 ，融合極致效能、影音與生產力

Honor 新推出的 MagicPad 3 是全能高階平板，結合大熒幕、多工效能與完整影音體驗於一身，既能應付娛樂需求，也適合學習與工作，更可配合 Magic Pencil 3 及智能鍵盤使用，是一部實用性相當高的平板。

MagicPad 3採用一體化鋁合金機身設計，提供白、灰兩種配色，厚度僅5.79毫米，重量595克，攜帶與長時間使用都相對方便。平板配備十三層立體散熱架構，結合雙流動氣室技術及超導六邊形石墨，官方表示導熱效能比上代提升 26%，長時間遊戲或多工運算時，可降低機身表面溫度，效能不會因發熱而下降。

MagicPad 3配備13.3吋3.2K LCD熒幕，支援165Hz刷新率。

設有900萬像素前置鏡頭。

平板採用一體化鋁合金機身設計，厚度僅5.79毫米。

MagicPad 3設有1,300萬像素廣角與200萬像素微距雙主鏡頭。

MagicPad 3有一流的影片體驗，機身內置八個揚聲器及支援Honor空間音訊，同時配備3,200 × 2,136 解像度的13.3吋LCD 熒幕，擁有91%屏佔比之餘，更支援165Hz刷新率、1,000 nits峰值亮度及DCI-P3廣色域，並獲得TÜV Rheinland低藍光和無閃屏認證。最重要一點，是MagicPad 3熒幕支援IMAX Enhanced，在播放支援的影片時有更好的視覺效果。

機身左側設有四個揚聲器及電源鍵。

USB Type-C介面設在機身右側，還有另外四個揚聲器。

MagicPad 3機頂設有音量鍵及收音咪。

智能鍵盤用上磁吸設計，還附有觸控板來操作。

MagicPad 3搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，配置16GB記憶體與512GB儲存，安兔兔測試得分接近195 萬，有一流的效能表現。平板內置12,450mAh電池，支援66W快充，結合Honor E2電源增強晶片及AI電源管理系統，進一步提升續航能力。此外，MagicPad 3設有1,300萬像素廣角與200萬像素微距雙主鏡頭，而前置鏡頭 900萬像素，提供貼近手機的拍攝功能。

MagicPad 3支援跨平台協同操作功能，可在 Android、iOS、MacOS及HarmonyOS 裝置間傳送檔案。

熒幕支援IMAX Enhanced，在播放支援的影片時有更好的視覺效果。

MagicPad 3內置八個揚聲器及支援Honor空間音訊。

MagicPad 3搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔測試得分接近195 萬，有一流的效能表現。

MagicPad 3搭載的MagicOS 9.0.1支援跨平台協同操作功能，可在 Android、iOS、MacOS及HarmonyOS 裝置間傳送檔案，更可連接信任環連接Honor手機作通話或屏幕共享。另一方面，平板內置一系列AI功能，如AI聲聞降噪、語音轉文字、會議紀要等，亦支援 Magic Pencil 3 與智能鍵盤作繪圖記事及輸入文字，有電腦般的使用體驗。

總結

MagicPad 3 整體規格及功能頂級，既能作娛樂工具，也能應用於學習與工作，屬於市場上值得關注的平板選擇。在8月31日前，購買MagicPad 3更可獲贈總值$1,598的原廠智能藍牙鍵盤及Magic Pencil 3手寫筆，令機價更見吸引。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：3,200 x 2,136像素，13.3吋多點觸控LCD

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：900萬像素（前置） / 1,300萬像素廣角 + 200萬像素微距（後置）

電池：內置1,2450mAh

體積：293.88 x 201.38 x 5.79毫米

重量：595克

售價：$5,499

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

作者：徐帥

自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

