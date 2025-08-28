Honor MagicPad 3 與 MagicBook Art 14 2025 現已全球發佈

Honor MagicPad 3 和 MagicBook Art 14 2025 現已在全球市場推出，與 Magic V5 一同發佈。Honor 在英國倫敦舉行的活動中宣布了這一消息。

Honor 的 MagicPad 3 平板電腦提供單一版本，配備 512 GB 儲存和 16 GB RAM，售價為 £599（約 HK$ 4,670）。該平板有灰色和白色可供選擇。

同時，MagicBook Art 14 2025 筆記本電腦的海外版本配備 Intel Core Ultra 7 255H 處理器、32 GB RAM 和 1 TB SSD 儲存。其在英國的售價為 £1,499（約 HK$ 11,700），在歐洲大陸則為 €1,699（約 HK$ 13,230）。顏色選擇包括翡翠綠、摩卡棕和日出白。

MagicPad 3 擁有 13.3 英寸 LCD 顯示屏，刷新率為 165Hz，解析度達到 3.2K，亮度可達 700 nits。該平板重量為 595 克，厚度為 5.79 毫米。

它搭載 Snapdragon 8 Gen 3 SoC，預裝基於 Android 15 的 MagicOS 9，並具備多項 AI 功能。

規格 MagicPad 3 顯示屏 13.3 英寸 LCD，165Hz，3.2K，700 nits 處理器 Snapdragon 8 Gen 3 儲存 512 GB RAM 16 GB 後置相機 1,300 萬像素主相機 + 200 萬像素微距相機 前置相機 900 萬像素 電池 12,450 mAh，支持 66W 快充 重量 595 克 厚度 5.79 毫米

MagicBook Art 14 2025 配備 14.6 英寸 OLED 觸控顯示屏，刷新率最高可達 120Hz，解析度為 3.1K，峰值亮度可達 1,600 nits。

規格 MagicBook Art 14 2025 顯示屏 14.6 英寸 OLED，最高 120Hz，3.1K，1,600 nits 處理器 Intel Core Ultra 7 255H 儲存 1 TB SSD RAM 32 GB 電池 60Wh，支持快速充電 重量 約 1.03 kg 厚度 11.5 毫米

Honor 的 MagicBook Art 14 2025 重量約 1.03 kg，厚度為 11.5 毫米。它配備 60Wh 電池，支持快速充電。筆記本具有全尺寸背光鍵盤和大型多點觸控觸控板，還配備隱藏式磁性相機、六個揚聲器、三個麥克風，以及帶指紋掃描器的電源按鈕。

在連接性方面，該筆記本配備 HDMI 2.1 端口、USB Type-C 3.2 Gen2 端口、USB Type-A 3.2 Gen 1 端口、Thunderbolt 4 輸入、2 合 1 耳機插孔、Wi-Fi 7、NFC 和 Bluetooth 5.1。

