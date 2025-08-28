經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
Honor MagicPad 3 與 MagicBook Art 14 2025 現已全球發佈
Honor MagicPad 3 和 MagicBook Art 14 2025 現已在全球市場推出，與 Magic V5 一同發佈。Honor 在英國倫敦舉行的活動中宣布了這一消息。
Honor 的 MagicPad 3 平板電腦提供單一版本，配備 512 GB 儲存和 16 GB RAM，售價為 £599（約 HK$ 4,670）。該平板有灰色和白色可供選擇。
同時，MagicBook Art 14 2025 筆記本電腦的海外版本配備 Intel Core Ultra 7 255H 處理器、32 GB RAM 和 1 TB SSD 儲存。其在英國的售價為 £1,499（約 HK$ 11,700），在歐洲大陸則為 €1,699（約 HK$ 13,230）。顏色選擇包括翡翠綠、摩卡棕和日出白。
MagicPad 3 擁有 13.3 英寸 LCD 顯示屏，刷新率為 165Hz，解析度達到 3.2K，亮度可達 700 nits。該平板重量為 595 克，厚度為 5.79 毫米。
它搭載 Snapdragon 8 Gen 3 SoC，預裝基於 Android 15 的 MagicOS 9，並具備多項 AI 功能。
規格
MagicPad 3
顯示屏
13.3 英寸 LCD，165Hz，3.2K，700 nits
處理器
Snapdragon 8 Gen 3
儲存
512 GB
RAM
16 GB
後置相機
1,300 萬像素主相機 + 200 萬像素微距相機
前置相機
900 萬像素
電池
12,450 mAh，支持 66W 快充
重量
595 克
厚度
5.79 毫米
MagicBook Art 14 2025 配備 14.6 英寸 OLED 觸控顯示屏，刷新率最高可達 120Hz，解析度為 3.1K，峰值亮度可達 1,600 nits。
規格
MagicBook Art 14 2025
顯示屏
14.6 英寸 OLED，最高 120Hz，3.1K，1,600 nits
處理器
Intel Core Ultra 7 255H
儲存
1 TB SSD
RAM
32 GB
電池
60Wh，支持快速充電
重量
約 1.03 kg
厚度
11.5 毫米
Honor 的 MagicBook Art 14 2025 重量約 1.03 kg，厚度為 11.5 毫米。它配備 60Wh 電池，支持快速充電。筆記本具有全尺寸背光鍵盤和大型多點觸控觸控板，還配備隱藏式磁性相機、六個揚聲器、三個麥克風，以及帶指紋掃描器的電源按鈕。
在連接性方面，該筆記本配備 HDMI 2.1 端口、USB Type-C 3.2 Gen2 端口、USB Type-A 3.2 Gen 1 端口、Thunderbolt 4 輸入、2 合 1 耳機插孔、Wi-Fi 7、NFC 和 Bluetooth 5.1。
推薦閱讀
其他人也在看
iPhone 出貨量預測將促進智能手機市場增長
根據 IDC 的最新預測，智能手機市場在 2025 年將比 2024 年增長 1%，而這一增長主要受 iPho […]TechRitual ・ 8 小時前
Samsung Galaxy S25 FE 再度曝光，所有顏色亮相
Samsung 將於 9 月 4 日正式發佈 Galaxy S25 FE，與 Galaxy Tab S11 和 […]TechRitual ・ 1 小時前
Elon Musk 宣布 SpaceX 首次 Starship 捕捉任務時間
Elon Musk 最近透露了 SpaceX 將首次嘗試捕捉其巨型火箭 Starship 的計劃，這項火箭未來 […]TechRitual ・ 10 小時前
EV 稅務抵免規則調整帶來短期好處，長期風險需警惕
上週，美國國稅局（IRS）調整了電動車（EV）稅收抵免規則，這對消費者而言是一個重大勝利。新規則允許車輛購買者 […]TechRitual ・ 1 天前
Samsung SmartThings Family Care 更新提升照顧者和被照顧者的使用體驗
約一年前，Samsung 發佈了 SmartThings Family Care，這是一項針對照顧者的計劃，旨 […]TechRitual ・ 13 小時前
Waymo 在舊金山灣區確認大規模車隊擴展計劃
Waymo 最近確認，自上一次公開披露以來，已大幅擴展其在加利福尼亞灣區的無人駕駛共享車輛車隊。這一指標在自動 […]TechRitual ・ 12 小時前
Xiaomi 發佈基於 Android 16 的 HyperOS 3.0 測試版即將推出
小米正式發佈了基於 Android 16 的 HyperOS 3.0，並公佈了一份可參與測試的設備名單。需要注 […]TechRitual ・ 11 小時前
WhatsApp 推出 AI 驅動的寫作助手功能
WhatsApp 正在推出一項名為 Writing Help 的功能，這是一個人工智能工具，將幫助用戶撰寫消息 […]TechRitual ・ 4 小時前
美國首次在公共區塊鏈上上傳 GDP 數據
美國商務部於星期四宣布，將正式在多條公共區塊鏈上發佈經濟數據，這一舉措標誌著聯邦機構在區塊鏈整合方面邁出了歷史 […]TechRitual ・ 9 小時前
Samsung 於九月初再度舉行發佈會
Apple 不是本週唯一發出發佈會邀請的科技公司。如果跟進日曆，九月其實在下週即將到來，而 Samsung 定 […]TechRitual ・ 1 天前
Qualcomm 發佈 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業設計並內建 RFID 功能
Qualcomm 最近發佈了其全新的 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業客戶而設，並整合了零 […]TechRitual ・ 1 天前
Elon Musk 對 Waymo 的 LiDAR 技術能力提出質疑
Tesla 首席執行官 Elon Musk 在過去經常表達對 LiDAR 的看法，但最近他持續討論該技術的不足 […]TechRitual ・ 1 天前
Nothing Phone (3) 店內演示單位顯示假相機樣本
根據 Nothing 的聯合創辦人 Akis Evangelidis 的說法，該公司最近因為一個疏忽而陷入困境 […]TechRitual ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 17 分鐘前
銀色債券2025｜政府下午公布發行詳情 近年保底息率達5厘
香港政府今日(29日)發公告，表示財經事務及庫務局局長許正宇將於下午3時30分將主持發行銀色債券記者會，屆時料披露更多新一期銀債的細節。 金管局副總裁陳維民、發展局首席助理秘書長(項目推展及策略)馮耀文，以及香港上海滙豐銀行和中國銀行(香港)的代表亦會出席。政府就是次發行2025年度銀色債券委任上述兩間銀行為聯席am730 ・ 39 分鐘前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 1 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 22 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 1 天前