HONOR MagicPad 3 Pro 平板可以運行 Windows 程式，包括遊戲

文章來源：Qooah.com

消息源 @旺仔百事通 表示，其正在使用配備了 Snapdragon 8 Elite 的 HONOR MagicPad 3 Pro 13.3平板電腦運行 PC 級 WPS Office，PC 級 WPS 其他 HONOR 平板留意後續更新公告，並展示了運行圖片。

後續 HONOR 全場景總裁 @林林-一枝小白兔 轉發並評論表示「之前的 HONOR 平板也會有相應功能，相關軟件將會陸續 OTA 給大家。」

評論區網友 @四大天王之五198609 表示「這款平板會上官方的 Windows 模擬器嗎？想玩一些 PC 上的獨立遊戲和類似視覺小說的遊戲，希望官方能讓門檻變得更低一些」，HONOR 全場景總裁 @林林-一枝小白兔 回覆表示「平台太新，第一時間還來不及，不過可以稍等，正在搞。」

除 HONOR 平板外，之前也有 Android 平板運行過 Windows 應用程式，比如 Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 平板今年內測了支援使用平板在沒有網的狀態下玩 Windows 遊戲。