HONOR MagicPad 3 Pro 走漏消息，Android 平板的性能頂峰

文章來源：Qooah.com

據知名數碼博主 @數碼閒聊站 爆料，HONOR MagicPad3 Pro 已基本確定將成為平板首發 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器的產品，這款旗艦平板預計將與 HONOR Magic8 系列一同亮相今年 10 月的 HONOR 旗艦新品發佈會，其硬核規格透露出. HONOR 衝擊高端平板市場的明確野心。

作為高通旗下迄今性能最強的處理器，Snapdragon 8 Elite Gen5 採用台積電第三代 3nm 工藝（N3P），在核心架構上實現重大突破。其 CPU 採用 2+6 全大核設計，2 顆 Oryon v2 超大核主頻飆升至 4.61GHz，6 顆大核心也保持 3.63GHz 的高頻運行狀態；GPU 方面則集成了性能更強的 Adreno GPU，主頻達到 1.2GHz，如此強悍的處理器性能，為HONOR MagicPad3 Pro 的流暢運行與多任務處理能力提供了堅實基礎。

該機將搭載 13.3 吋 LCD 超高刷大屏，能帶來細膩流暢的視覺體驗，同時電池容量突破萬級，續航表現值得期待。另一位數碼博主 ＠旺仔百事通 更是斷言，憑借目前唯一搭載該旗艦處理器的獨特優勢，HONOR MagicPad3 Pro 在未來一年的Android 平板性能領域或將難逢對手，且 HONOR 已加強該平板的系統維護工作，徹底解決用戶對後續使用體驗的顧慮。

今年 8月香港發佈的 HONOR MagicPad 3 起售價 HK$5,499，配備 13.3 吋 3.2K LCD 屏幕、165Hz 超高刷新率，搭載 Snapdragon 8 Gen3 處理器，並擁有 12450mAh 行業最大青海湖電池，已樹立起中階平板的標準。目前 HONOR MagicPad3 Pro 雖暫未公佈更多規格細節，但已曝光的參數已讓消費者對這款「性能天花板」平板充滿期待。