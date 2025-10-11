Honor MagicPad 3 Pro 13.3 即將發佈，搭載 SD 8 Elite Gen 5，AnTuTu 基準分數超過 400 萬分

Honor 在七月發佈了搭載 Snapdragon 8 Gen 3 的 MagicPad 3 13.3，並計劃於下週，即 10 月 15 日推出其 Pro 型號。

Honor MagicPad 3 Pro 13.3 將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，成為首款配備 Qualcomm 頂尖晶片的平板電腦。憑藉該晶片，Honor MagicPad 3 Pro 13.3 在多次 AnTuTu v11 基準測試中得分超過 420 萬點，最高得分為 4,302,345。

廣告 廣告

上個月，預期中的 Honor Magic8 也在 AnTuTu v11 測試中獲得超過 400 萬點的成績。

Honor MagicPad 3 Pro 13.3 的 AnTuTu v11 基準得分

關於 MagicPad 3 Pro 13.3，Honor 分享的圖片顯示該平板有兩種顏色，背部配備雙鏡頭設置，其中主鏡頭為 1,300 萬像素。該平板將配備 13.3 吋顯示屏，刷新率為 165Hz。

Honor MagicPad 3 Pro 13.3

根據之前的傳聞，該顯示屏的解析度為 3,200 x 2,136 像素。該平板還傳聞將預裝 MagicOS 10，並配備 E2 能效晶片和 12,450 mAh 電池。

Honor MagicPad 3 Pro 13.3 的洩漏渲染圖

除了 MagicPad 3 Pro 13.3，Honor 還將於下週三發佈 MagicPad 3 12.5。Honor 在微博上發布的圖片確認該平板將配備 12.5 吋 165Hz 顯示屏，支持觸控筆，並提供三種顏色選擇。與 MagicPad 3 13.3 的雙鏡頭設置不同，MagicPad 3 12.5 只配備一個後置鏡頭。

Honor MagicPad 3 12.5

型號 顯示屏 處理器 RAM 電池 價格 Honor MagicPad 3 Pro 13.3 13.3 吋，165Hz Snapdragon 8 Elite Gen 5 待確認 12,450 mAh $[待確認] / 約 HK$ [待確認] Honor MagicPad 3 12.5 12.5 吋，165Hz 待確認 待確認 待確認 $[待確認] / 約 HK$ [待確認]

這些即將發佈的平板電腦無疑將吸引眾多消費者的關注，特別是在高效能和平板電腦市場競爭日益激烈的情況下。

推薦閱讀