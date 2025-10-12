HONOR MagicPad3 Pro 官方宣告：室溫都可以突破430萬分！

文章來源：Qooah.com

HONOR MagicPad3 Pro 將會在10月15日發佈，據悉是全球首個配備 Snapdragon 8 Elite Gen5 的平板。消息源@數碼閒聊站 表示，其預測 HONOR MagicPad3 Pro 的售價約為 5000元(人民幣)起。

關於規格，HONOR MagicPad3 Pro 使用 3nm 製程工藝，搭載 2×4.61GHz 超大核、6×3.63GHz 大核，HONOR MagicPad3 Pro 配備了 13.3吋護眼屏，刷新率為165Hz，搭載了超大容量 12450mAh 青海湖電池，首發 MagicOS 10，能夠有 AI PC 級生產力，全品牌智聯，與 iOS、鴻蒙、Android 生態輕鬆互傳。

HONOR 的全場景產品負責人林林今天分享了 HONOR MagicPad3 Pro 的跑分，AnTuTu 成績突破 430萬，是現階段該擁有該處理器的裝置中跑分最高，也是現階段 Android 裝置中跑分最高，可以算作行業第一，HONOR MagicPad3 Pro 成為第一個與旗艦手機性能相當的平板。