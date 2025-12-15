海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
Honor Play 60A 正式發佈，搭載 5,300mAh 電池及 Dimensity 6300 處理器
honor 最近在中國低調推出了一款新的 Play 系列 5G 手機，名為 Honor Play 60A。目前此款手機僅有一個 RAM 和儲存容量的版本，並已在 honor 中國官方網店上架銷售。
Honor Play 60A 配備了一塊 6.75 吋的 LCD 顯示屏，解析度為 HD+，並支持 90Hz 的刷新率。這款手機搭載了 MediaTek Dimensity 6300 SoC，配合 6GB 的 RAM 及 128GB 的儲存空間。它運行基於 Android 15 的 MagicOS 9.0。
這款新手機的後置相機為 1,300 萬像素，前置自拍相機則為 500 萬像素，兩者均可錄製 1080p 的視頻。Honor Play 60A 配備了一塊 5,300mAh 的電池，支持最高 15W 的有線充電。
此外，這款手機還配有 3.5mm 耳機插孔、5G 支援、雙頻 Wi-Fi 和 Bluetooth 5.3，重 187g，厚度為 7.89mm。Honor Play 60A 提供 Azure Sky、Inky Black Rock 和 Lake Blue 三種顏色可供選擇。
型號
RAM / 儲存
價格
Honor Play 60A
6GB / 128GB
$220 / 約 HK$ 1,599
