Honor Play10 發佈，搭載 Android Go、可擴展儲存及 3.5mm 耳機插孔

honor 最近發佈了一款入門級智能手機，名為 Honor Play10。與一個月前的 Play10C 等 Play 系列型號不同，這款手機僅支持 4G 並運行 Android Go 版本。

這款型號搭載 Helio G81 處理器，提供兩種配置：3GB RAM / 64GB 存儲和 4GB RAM / 128GB 存儲。雖然 4GB RAM 可能略顯緊張，但市場上也有一些手機在這樣的 RAM 配置下運行完整的 Android 系統，而非 Go 版本（包括 Play10C）。總的來說，這款手機的性能相比使用 Helio G36 的 Play9A 來說有所提升。此外，存儲容量可通過 microSD 卡擴展至 1TB。

配置 價格 3GB RAM / 64GB 尚未公佈 4GB RAM / 128GB 尚未公佈

Honor Play10 配備了一塊 6.74 吋的 LCD 顯示屏，解析度為 720 x 1,600 像素。前置 500 萬像素的自拍相機位於凹槽中，後置則是 1,300 萬像素的攝像頭。這兩個相機均支持 1080p 視頻錄製。

該手機搭載了一塊 5,000 毫安時的電池，但基本的 USB-C 2.0 接口僅支持 10W 充電。

該手機具備基本的防塵防水等級（IP52），尺寸為 167.7 x 77.7 x 8.55 毫米，重量為 189 克，顏色選擇包括海洋青、星空紫和午夜黑。

顏色選擇 型號 海洋青 Honor Play10 (ELA-LX3) 星空紫 Honor Play10 (ELA-LX3) 午夜黑 Honor Play10 (ELA-LX3)

除了 microSD 插槽外，Play10 還配備了 3.5 毫米耳機插孔和 FM 收音機接收器。手機內置指紋識別器，但不支持 NFC。支持 Wi-Fi 5 (ac) 和 Bluetooth 5.1。

目前尚未公布 Honor Play10 的具體價格，但預計這款手機將會以「合約免費」的方式進行銷售。

推薦閱讀