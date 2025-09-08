Honor Play10 發佈，搭載 Android Go、可擴展儲存及 3.5mm 耳機插孔

焦點

honor 最近發佈了一款入門級智能手機，名為 Honor Play10。與一個月前的 Play10C 等 Play 系列型號不同，這款手機僅支持 4G 並運行 Android Go 版本。

這款型號搭載 Helio G81 處理器，提供兩種配置：3GB RAM / 64GB 存儲和 4GB RAM / 128GB 存儲。雖然 4GB RAM 可能略顯緊張，但市場上也有一些手機在這樣的 RAM 配置下運行完整的 Android 系統，而非 Go 版本（包括 Play10C）。總的來說，這款手機的性能相比使用 Helio G36 的 Play9A 來說有所提升。此外，存儲容量可通過 microSD 卡擴展至 1TB。

配置

價格

3GB RAM / 64GB

尚未公佈

4GB RAM / 128GB

尚未公佈

Honor Play10 配備了一塊 6.74 吋的 LCD 顯示屏，解析度為 720 x 1,600 像素。前置 500 萬像素的自拍相機位於凹槽中，後置則是 1,300 萬像素的攝像頭。這兩個相機均支持 1080p 視頻錄製。

該手機搭載了一塊 5,000 毫安時的電池，但基本的 USB-C 2.0 接口僅支持 10W 充電。

該手機具備基本的防塵防水等級（IP52），尺寸為 167.7 x 77.7 x 8.55 毫米，重量為 189 克，顏色選擇包括海洋青、星空紫和午夜黑。

顏色選擇

型號

海洋青

Honor Play10 (ELA-LX3)

星空紫

Honor Play10 (ELA-LX3)

午夜黑

Honor Play10 (ELA-LX3)

除了 microSD 插槽外，Play10 還配備了 3.5 毫米耳機插孔和 FM 收音機接收器。手機內置指紋識別器，但不支持 NFC。支持 Wi-Fi 5 (ac) 和 Bluetooth 5.1。

目前尚未公布 Honor Play10 的具體價格，但預計這款手機將會以「合約免費」的方式進行銷售。

彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買

彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買

彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。

鉅亨網 ・ 4 小時前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。

鉅亨網 ・ 1 天前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」　「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」　「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世

梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世

殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步

高盛：內地儲蓄湧港股剛起步

港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。

信報財經新聞 ・ 12 小時前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點

熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點

香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
香港Staycation優惠｜黃金海岸酒店買一晚送一晚優惠！每晚人均$397.5起、包雙人早/午/晚餐

香港Staycation優惠｜黃金海岸酒店買一晚送一晚優惠！每晚人均$397.5起、包雙人早/午/晚餐

秋季即將來臨，大大提升大家Staycation的意慾！今次推介毗鄰黃金海岸泳灘的香港黃金海岸酒店，Yahoo購物專員發現酒店推出買一晚送一晚優惠，購買指定套票並於9月份入住，即送一張免費房間住宿券，可於指定日子內住多次，連上第一晚的雙人自助早餐/午餐/晚餐，最平只需$1,590起即可入住兩晚，除開每晚人均只需$397.5起，非常划算！

Yahoo 旅遊 ・ 35 分鐘前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！

Yahoo Food ・ 1 天前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做

39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做

39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
73歲羅莽驚傳失聯　手機突停用下落不明　缺席《觸電》宣傳劇組

73歲羅莽驚傳失聯　手機突停用下落不明　缺席《觸電》宣傳劇組

現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176

GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176

今年一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影。此外，Yahoo購物專員更在Frafetch上看到不少鞋款有折上折低至半價優惠，感興趣的朋友不妨看到最後！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭

日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭

日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。

鉅亨網 ・ 20 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數　保底息3.85厘　一文睇清各重要事項(更新)

銀色債券2025｜9.15起認購倒數　保底息3.85厘　一文睇清各重要事項(更新)

銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。

am730 ・ 4 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。

Bloomberg ・ 1 天前
【新聞點評】搞盛事慎防「吹」得太勁

【新聞點評】搞盛事慎防「吹」得太勁

繼「美斯之亂」後，香港又有一壇盛事爆鑊，說的是「友邦香港國際熱氣球節」，事前大鑼大鼓揚言提供熱氣球飛行體驗，豈料在活動開幕後才透露熱氣球不准載人。有盛事業界人士坦言，鑑於港府針對「臨時公眾娛樂場所牌照」（TPPEL）設有嚴格規限，大部分活動都在開幕當日才知道是否獲得開綠燈，變數非常大。尤其在社交媒體時代，任何活動甩轆隨時演變為公關災難；所以搞盛事既須高調宣傳，又要慎防「吹」得太勁，很考功夫。

信報財經新聞 ・ 12 小時前
楊千嬅驚爆入院做手術　最新狀況曝光

楊千嬅驚爆入院做手術　最新狀況曝光

天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」

東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」

貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」

美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。

鉅亨網 ・ 8 小時前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐

鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐

香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！

Yahoo Food ・ 1 天前