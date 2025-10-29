Honor Power 2 的電池容量獲確認

傳聞證實，honor Power 2 確實配備了 10,000 毫安時的電池。該設備最近已獲得中國 3C 認證，相關列表顯示其額定容量為 9,886 毫安時。發佈時，這一容量無疑會被宣傳為 10,000 毫安時的典型容量。它將成為首款來自主流智能手機品牌的五位數電池容量設備，但根據微博上的數位聊天站點，honor 顯然不會止步於此。該品牌計劃推出三款不同的中端設備，均配備超大電池。

honor Power 2 將採用 Dimensity 8500 系統單晶片，另外兩款設備則分別將搭載 Snapdragon 7s Gen 4 和 Snapdragon 7 Gen 4。尚不清楚這兩款設備是否也會配備 10,000 毫安時的電池或其他容量。根據之前的傳聞，Power 2 預計將於 2026 年上半年推出，據稱將配備 6.79 吋 LTPS OLED 顯示屏，分辨率為「1.5K」。

以下是關於 honor Power 2 的一些主要規格：

規格 詳細信息 電池容量 9,886 毫安時 / 約 HK$ 77 顯示屏尺寸 6.79 吋 顯示屏類型 LTPS OLED 顯示屏分辨率 1.5K 處理器 Dimensity 8500

