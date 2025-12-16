Honor Power 2 相機規格曝光，配備 5,000 萬像素主鏡頭及 1,600 萬像素前鏡頭

根據最新消息，honor 的 Power 2 預計將於 2026 年初發佈，搭載 MediaTek Dimensity 8500 晶片組，並配備大容量電池。雖然 honor 尚未正式披露任何細節，但最近的消息泄露了該手機的相機規格和顏色選擇。

據知名爆料者 Digital Chat Station 所述，Power 2 將配備一顆 5,000 萬像素的主鏡頭和一顆 1,600 萬像素的前置鏡頭。根據消息，這款手機還將提供 8,000mAh 的電池，並有午夜黑、日出橙和雪白三種顏色可供選擇。

honor 的 Power 2 傳聞將配備一塊平面 6.79 吋 LTPS OLED 顯示屏，解析度為 1.5K，並支援 10,080mAh 的電池和 80W 快速充電功能。根據 DCS 的消息，這款手機的代號為 Saber，並預計在推出時將創下多項電池續航記錄。

honor 的 Power 系列於今年四月首次亮相，當時配備了 8,000mAh 的電池，未來的 Power 2 似乎將在多方面有所提升，值得期待其在功能和性能上的表現。

