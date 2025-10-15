Honor Robot Phone 將於 3 月正式亮相

今天，honor 正式發佈了 Magic8 和 Magic8 Pro，同時在活動中還透露了一款即將推出的設備，名為 Robot Phone。這款手機將於明年三月初的巴塞羅那世界移動大會（MWC）上正式揭曉。

在此之前，可以先觀看下面的預告視頻。如果對這款「機器人手機」的特點感到好奇，它的關鍵在於一個與 DJI Osmo Pocket 3 相似的雲台攝像頭，而這個攝像頭則是整合在手機內部。可以親自看看：

這款 Robot Phone 的最大特點在於攝像頭的運動方式，模擬人類（或機器人）的頭部運動。它還能與其「所見」的事物互動，並內建許多人工智能功能。

目前，honor 將這款產品視為一個概念，至於在三月的 MWC 上是否會以概念設備或「成品」的形式進行完整介紹，尚不明朗。時間將證明一切。在此之前，可以在 honor 的網站上註冊以獲取更多資訊，以及「幕後故事和第一手資料」。

這樣的註冊還能讓參與者參與早期用戶研究，並提供「寶貴的反饋」，可能會對產品的最終形態產生影響。參與者將成為「全球首批體驗、觸摸和測試這款革命性設備的人」，因此，留下電子郵件以獲取這些福利似乎是一個相當不錯的主意。

