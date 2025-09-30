Honor Watch 5 Pro 圖片曝光，顯示簽到提醒功能

honor 在三月份推出了 Watch 5 Ultra，隨後在九月份發佈了標準版的 Watch 5。最近，一位 honor 高層分享了一張中間型號——Honor Watch 5 Pro 的照片。

這張照片具體展示了簽到提醒功能。該功能能夠在旅行過程中，或在朋友完成特定活動後，提醒使用者朋友已經到達目的地。

Honor Watch 5 Pro 的簽到提醒功能

此功能利用了新設計的 Crescent Window，縮小了手錶的圓形介面，留下了一個新月形的區域，讓通知顯示於其中。這是一個非常巧妙的設計，與屏幕的圓形形狀相得益彰。

目前，honor 尚未確定 Honor Watch 5 Pro 的正式揭曉日期，但 honor Magic8 系列即將推出。Magic8 的旗艦手機和 Honor Pad 3 Pro 13.3 都將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。雖然尚無保證，但 Watch 5 Pro 可能會在同一活動中揭曉。

