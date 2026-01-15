HONOR Watch 5 Ultra 及 Watch Fit 登陸港澳：鈦合金機身配 AI 健康管理 續航力高達 23 天

HONOR 正式宣佈在港澳地區推出兩款全新智能穿戴產品，分別是主打精湛工藝的旗艦錶款 HONOR Watch 5 Ultra，以及追求極致輕薄與超長續航的 HONOR Watch Fit。兩款新錶均融入了先進的健康監測技術與 MagicOS 生態系統，旨在為重視時尚美學與健康管理的用戶提供更全面的智能生活體驗。

作為本次發佈的旗艦型號，HONOR Watch 5 Ultra 在材質選用上相當講究。機身採用航太級鈦合金鑄造，具備輕便且堅固的特性，配合人造藍寶石玻璃抗刮錶面，能有效抵禦日常佩戴的磨損。設計上融合了東方與西方的美學元素，採用獨特的穹頂八邊形設計，並配備可旋轉錶冠及多重質感的手工拋光外殼，展現出優雅的視覺層次。

​功能方面，這款手錶配備 1.5 吋 AMOLED 高刷新率顯示屏，支援 LTPO 常亮顯示技術，刷新率最高達 60Hz。針對運動愛好者，手錶支援超過 100 種運動模式，其中自由潛水模式符合 EN13319 標準，可支援深達 40 米的潛水活動。健康監測則涵蓋心電圖讀數、24 小時心率、血氧及科學睡眠追蹤，用戶每天早晨更可獲得前一晚的健康數據報告。續航力在典型應用場景下可達 15 天，並支援無線充電與反向充電功能。

​另一款同步登場的 HONOR Watch Fit 則鎖定追求輕便與活力的用戶群。這款手錶厚度僅約 10.5mm，重量約 30g，提供極簡的幻夜黑（液態矽膠錶帶）以及業界首款丹寧質感的皮革錶帶版本（丹寧藍）。其搭載 1.32 吋圓形 AMOLED 彩屏，峰值亮度高達 1500 nits，即使在強烈的戶外陽光下，352 PPI 的清晰畫面依然清晰可見。

​HONOR Watch Fit 的最大賣點在於其驚人的電池續航力。憑藉 495mAh 矽碳負極電池，在纖薄的機身內實現了長達 23 天的續航表現，為同類產品樹立了新標準。此外，手錶內置 AI 健康管理系統，能透過視覺化圖表呈現身體能量水平，並根據用戶的行為模式動態調整健康建議，幫助用戶在運動與休息之間取得平衡。

​售價及發售資訊

​HONOR Watch 5 Ultra 及 HONOR Watch Fit 由即日起正式在香港及澳門市場發售。HONOR Watch 5 Ultra 的建議零售價為 HKD2,899（指揮官雅緻棕色皮帶款）及 HKD2,599（極速者黑色運動膠帶款）。HONOR Watch Fit 的建議零售價則分別為 HKD999（丹寧藍）及 HKD799（幻夜黑）。