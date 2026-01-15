渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
HONOR Watch 5 Ultra 及 Watch Fit 登陸港澳：鈦合金機身配 AI 健康管理 續航力高達 23 天
HONOR 正式宣佈在港澳地區推出兩款全新智能穿戴產品，分別是主打精湛工藝的旗艦錶款 HONOR Watch 5 Ultra，以及追求極致輕薄與超長續航的 HONOR Watch Fit。兩款新錶均融入了先進的健康監測技術與 MagicOS 生態系統，旨在為重視時尚美學與健康管理的用戶提供更全面的智能生活體驗。
作為本次發佈的旗艦型號，HONOR Watch 5 Ultra 在材質選用上相當講究。機身採用航太級鈦合金鑄造，具備輕便且堅固的特性，配合人造藍寶石玻璃抗刮錶面，能有效抵禦日常佩戴的磨損。設計上融合了東方與西方的美學元素，採用獨特的穹頂八邊形設計，並配備可旋轉錶冠及多重質感的手工拋光外殼，展現出優雅的視覺層次。
功能方面，這款手錶配備 1.5 吋 AMOLED 高刷新率顯示屏，支援 LTPO 常亮顯示技術，刷新率最高達 60Hz。針對運動愛好者，手錶支援超過 100 種運動模式，其中自由潛水模式符合 EN13319 標準，可支援深達 40 米的潛水活動。健康監測則涵蓋心電圖讀數、24 小時心率、血氧及科學睡眠追蹤，用戶每天早晨更可獲得前一晚的健康數據報告。續航力在典型應用場景下可達 15 天，並支援無線充電與反向充電功能。
另一款同步登場的 HONOR Watch Fit 則鎖定追求輕便與活力的用戶群。這款手錶厚度僅約 10.5mm，重量約 30g，提供極簡的幻夜黑（液態矽膠錶帶）以及業界首款丹寧質感的皮革錶帶版本（丹寧藍）。其搭載 1.32 吋圓形 AMOLED 彩屏，峰值亮度高達 1500 nits，即使在強烈的戶外陽光下，352 PPI 的清晰畫面依然清晰可見。
HONOR Watch Fit 的最大賣點在於其驚人的電池續航力。憑藉 495mAh 矽碳負極電池，在纖薄的機身內實現了長達 23 天的續航表現，為同類產品樹立了新標準。此外，手錶內置 AI 健康管理系統，能透過視覺化圖表呈現身體能量水平，並根據用戶的行為模式動態調整健康建議，幫助用戶在運動與休息之間取得平衡。
售價及發售資訊
HONOR Watch 5 Ultra 及 HONOR Watch Fit 由即日起正式在香港及澳門市場發售。HONOR Watch 5 Ultra 的建議零售價為 HKD2,899（指揮官雅緻棕色皮帶款）及 HKD2,599（極速者黑色運動膠帶款）。HONOR Watch Fit 的建議零售價則分別為 HKD999（丹寧藍）及 HKD799（幻夜黑）。
其他人也在看
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲
現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 19 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
Threads友大推九龍灣「貓咪雞蛋仔」蛋香味濃雞蛋仔＋大過拳頭雪糕球 網民：唯一缺點就係太好食太香太多人排隊
近日，九龍灣一間雞蛋仔小店 「貓咪雞蛋仔」 在社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱「所有人都要去食呢間雞蛋仔」，帖文迅速引起熱烈討論，不少網民試過之後一致大讚，紛紛留言力證小店出品「平、靚、正」，更有食客直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道排隊的人龍會比現時更長。Yahoo Food ・ 2 小時前
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 1 天前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 21 小時前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 1 天前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠
近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，食尚玩家 ・ 20 小時前
Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀 星光熠熠
前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與音樂監製陳考威（Gareth）今日完成愛情長跑，拍拖9年的二人於今日在澳洲完婚。圈中不少好友，除了同是Super Girls成員的蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、與Gareth份屬好友的余文樂外，MIRROR的AK江𤒹生、陳卓賢、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，都有飛抵當地出席婚禮。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎
現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔民政專員換人 食環署助理署長鍾慧婷明起接替 陳巧敏上月路祭衣着惹議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府今（13 日）公布，食物環境衞生署助理署長（街市發展）鍾慧婷明（14 日）接替陳巧敏，出任大埔民政事務專員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
古天樂、黎明顏值巔峰期片段被瘋傳 網民驚嘆：遲30年出道可擊敗韓國男團
《尋秦記》電影版熱潮令古天樂受到網民熱烈關注，其年輕時俊俏樣貌不斷被「考古」翻出，連帶90年代香港歌手藝人亦被回帶，其中有網民上載古天樂與黎明年輕時期合作拍攝的電視劇《阿Sir早晨》，以及各自主演的影視作品片段，留言指兩人「遲30年出道的話，可以擊敗成個韓國男團樂壇」。帖文勁吸逾萬網民認同讚好，更有逾三千個轉載。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】一連三日88折 拎券即享優惠👉🏻
百佳今個星期五起一連三日推出新年佳搶優惠，易賞錢會員於全線百佳門市買滿$168，憑易賞錢App內發放的電子優惠券，即可享全單88折，折扣更無上限，每位會員每日可享優惠一次！YAHOO著數 ・ 17 小時前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前