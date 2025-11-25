小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Honor Watch X5 發佈，配備 1.97 吋 AMOLED 顯示屏及 120 種運動模式
在中國，honor 發佈了最新的 Honor Watch X5 智能手錶，與 Honor 500 系列一同亮相。這款手錶配備了大型 AMOLED 顯示屏，具備 GPS 功能，並支援超過 120 種運動模式。手錶的顯示屏為 1.97 吋 AMOLED，解析度為 390 x 450 像素，並採用 2.5D 曲面玻璃和 60Hz 刷新率。
Honor Watch X5 的重量為 29 克（不含表帶），並具有 IP68 和 5ATM 防水等級。手錶外殼由鋁合金製成，而後蓋則使用塑料材質。外殼設有一個按鈕和旋轉的旋鈕，用於導航。該手錶配備多種傳感器，包括心率傳感器（PPG），以便于進行活動追蹤。
Honor Watch X5 支援 120 種運動模式、睡眠追蹤和女性健康追蹤，並內建 GPS。連接方面，手錶支援 Bluetooth 5.3 和 NFC，並設有磁性充電端口。這款智能手錶提供 AOD 模式、藍牙通話、遠端相機快門功能以及免打擾模式。
在電池續航方面，honor 宣稱 Watch X5 在典型使用情況下可持續使用長達 14 天，若啟用 AOD 模式則可持續使用約 5 天。該手錶同時配備麥克風和揚聲器，兼容 Android（9.0 或更新版本）以及 iOS（13 或更新版本）裝置，並提供黑色或白色的硅膠表帶可選。
規格
詳細資訊
顯示屏
1.97 吋 AMOLED，390 x 450 像素，60Hz
重量
29 克（不含表帶）
防水等級
IP68 + 5ATM
傳感器
心率傳感器（PPG）
運動模式
120 種
連接性
Bluetooth 5.3，NFC
電池續航
14 天（典型使用），5 天（啟用 AOD）
價格
$70 / 約 HK$ 546
Honor Watch X5 現已在 Honor 中國官方網上商店以人民幣 499 元（約 70 美元）發售。這款手錶的多功能設計以及長效電池續航，無疑會吸引眾多運動愛好者的注意。
