HONOR WIN系列官宣，8 Elite Gen5+萬級電池+主動散熱風扇
文章來源：Qooah.com
HONOR 已經正式官宣 WIN 系列新機將在12月26日14:30正式推出，作為 HONOR GT系列更新迭代，定位為「年度電競夯機」，在散熱、續航和性能多方面進行突破，已引起了許多網友的關注。
此次 HONOR WIN系列全系搭載「榮耀東風渦輪散熱」技術，這是裝置在遊戲時流暢穩定的關鍵技術。榮耀官方透露，HONOR WIN 系列的渦輪風扇轉速高達25000轉/分鐘，並且是直吹處理器熱源，可以讓機身溫度降低5.7℃ 。
HONOR WIN系列的散熱系統支援智能運行，宣稱可實現 5年使用無憂，確保用戶在長時間高負載遊戲場景下的流暢運行，且更加耐用。
WIN 系列作為性能旗艦，在續航上卻有著重大突破。此次 HONOR WIN系列是全球首發 10000mAh 青海湖超大電池，標誌著智能手機進入萬級續航時代 ，日常外出不再有續航焦慮。還支援 100W 有線快充。
性能方面，WIN 系列最高搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，配以 LPDDR5X Elite RAM 和 UFS4.1 ROM，一同組成頂級的電競鐵三角。
目前 HONOR WIN系列在安兔兔的跑分高達440萬分，是行業第一梯隊。為滿足不同用戶需求，HONOR WIN 系列將推出 HONOR WIN 和 HONOR WIN RT 兩款機型，並提供「指定贏」、「快開黑」、「不怕藍」三款配色。
