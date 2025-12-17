Honor Win 和 Win RT 將於 12 月 26 日發佈，完整設計已公開

在確認 honor Win 系列將於本月在中國發佈後，該公司已確定了正式的發佈日期。honor 還分享了兩款手機的完整設計圖。honor 將於 12 月 26 日在中國推出 Win 和 Win RT 這兩款以遊戲為主的手機。這兩款智能手機目前已在 honor 的官方網店接受預訂。

honor Win 和 Win RT 將提供黑色外觀。公司亦展示了即將推出的手機的完整設計。honor Win 將配備三鏡頭後置相機，而 Win RT 則將提供雙鏡頭後置相機配置。

這兩款手機的設計與 Redmi K90 系列相似。它們還將配備內置風扇，以保持在遊戲過程中的冷卻。這些手機將提供黑色、藍色和白色選擇。

honor Win 明顯是這兩款機型中的高端版本。根據傳聞，該機型將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，配備 6.8 吋 LTPS AMOLED 顯示屏，刷新率可達 165Hz。另一方面，Win RT 可能會搭載 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。據悉，其中一款機型還將配備大容量 10,000mAh 電池。

有關 honor Win 系列的更多細節，預計將在發佈前進一步披露。

