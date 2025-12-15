HONOR WIN 疑似實機照片網絡曝光！除鏡頭神似 iPhone 17 Pro、「這功能」亦同被致敬？

盛傳為 HONOR 平價旗艦 GT Pro 更名換代新作 HONOR WIN 手機，在資訊曝光不久就有疑似實機照片在網絡流傳，相片中可看到裝置採用近份 iPhone 17 Pro 的 DECO 橫向 2+2 方形鏡頭佈置設計。

據國內媒體報導，日前成都 AG 超玩會上，有疑似 HONOR WIN 手機實機操作照片曝光，數碼博主「智慧皮卡丘」上傳了該組照片的高清版本。

放大 HONOR WIN 手機外觀部份，可發現其採用了近似 iPhone 17 Pro 的 DECO 橫向大型鏡頭組設計，攝像頭亦採用相近 2+2 方形矩陣排列。

廣告 廣告

值得留意的是機身右側除電源及音量鍵外，接近機底位置亦設置了一組獨立按鍵，普遍猜測為與 iPhone 17「相機控制」鍵功能近似的拍攝輔助按鈕。