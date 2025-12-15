關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Mobile Magazine

HONOR WIN 疑似實機照片網絡曝光！除鏡頭神似 iPhone 17 Pro、「這功能」亦同被致敬？

Mobile Magazine
HONOR WIN 疑似實機照片網絡曝光！除鏡頭神似 iPhone 17 Pro、「這功能」亦同被致敬？
HONOR WIN 疑似實機照片網絡曝光！除鏡頭神似 iPhone 17 Pro、「這功能」亦同被致敬？

盛傳為 HONOR 平價旗艦 GT Pro 更名換代新作 HONOR WIN 手機，在資訊曝光不久就有疑似實機照片在網絡流傳，相片中可看到裝置採用近份 iPhone 17 Pro 的 DECO 橫向 2+2 方形鏡頭佈置設計。

據國內媒體報導，日前成都 AG 超玩會上，有疑似 HONOR WIN 手機實機操作照片曝光，數碼博主「智慧皮卡丘」上傳了該組照片的高清版本。

放大 HONOR WIN 手機外觀部份，可發現其採用了近似 iPhone 17 Pro 的 DECO 橫向大型鏡頭組設計，攝像頭亦採用相近 2+2 方形矩陣排列。

廣告

值得留意的是機身右側除電源及音量鍵外，接近機底位置亦設置了一組獨立按鍵，普遍猜測為與 iPhone 17「相機控制」鍵功能近似的拍攝輔助按鈕。

宏福苑五級大火

其他人也在看

東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！

人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
女教師遭父母逼婚跳樓亡　雙方家庭拒收屍

女教師遭父母逼婚跳樓亡　雙方家庭拒收屍

【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事

on.cc 東網 ・ 23 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底

即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底

世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！

Yahoo Food ・ 1 小時前
中日關係惡化　日警掃蕩「中華系黑市」　中國人生意急跌三分之二

中日關係惡化　日警掃蕩「中華系黑市」　中國人生意急跌三分之二

日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。

Yahoo財經 ・ 1 天前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂　社交網宣布戀愛中

36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂　社交網宣布戀愛中

推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️‍♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)

車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)

馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。

am730 ・ 12 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手　疑犯父子落網　目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo

澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手　疑犯父子落網　目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo

澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。

Yahoo新聞 ・ 16 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台

lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台

露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。

鉅亨網 ・ 15 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰

美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰

（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。

法新社 ・ 19 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩　尖沙咀街頭喪跳大成功

陳凱琳搵世界冠軍教跳繩　尖沙咀街頭喪跳大成功

【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今

東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
【惠康】抵呀惠 多款優質美食優惠 香印青提 $14/盒 (即日起至18/12)

【惠康】抵呀惠 多款優質美食優惠 香印青提 $14/盒 (即日起至18/12)

就快到聖誕節啦！聖誕優質美食同產品盡在惠康～今個星期有香印青提優惠價$14/盒 、菲律賓珍寶萬壽果$25/2個、春沐源皇珈紅串茄$16/盒、 Danpo 雞中翼$59/包、日本北海道帶子$60/包、Meadows碎芝士$30/包、總統牌忌廉/低脂忌廉 $49.9/2盒、麥香威爾急凍雲呢拿牛乳/朱古力爆漿麻薯$18/盒、 Fiorella松露形開心果朱古力$68/盒。另外買香檳及氣酒滿6支即可以85折購買酩悅皇室香檳，快啲嚟惠康掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 20 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價　批評對方是「吸血鬼」

大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價　批評對方是「吸血鬼」

大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主

am730 ・ 1 天前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案　水晶宮列斯有意接收

英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案　水晶宮列斯有意接收

據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。

Yahoo 體育 ・ 10 小時前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道　涉擾亂公眾秩序被捕　橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo

沙田馬場男子持橫額衝入跑道　涉擾亂公眾秩序被捕　橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo

沙田馬場周日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況十分驚險。警方指，機動部隊人員在沙田馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道及作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，警方拘捕一名 59 歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」，他被帶返警署扣查，案件交由沙田警區重案組跟進。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
【大家樂】家嚐快餸自由選 晚市外賣優惠低至 $99/3款（即日起至優惠結束）

【大家樂】家嚐快餸自由選 晚市外賣優惠低至 $99/3款（即日起至優惠結束）

收工唔想煮飯，又想食得豐富又抵食？大家樂「家嚐快餸自由選」晚市外賣優惠幫到您！買 3 款即場炮製嘅熱辣辣小菜平均只係$33，好味又抵食！今晚想食咩？即刻嚟大家樂揀您嘅心水小菜，加餸返屋企啦！自由組合最抵食：任選 $99/3 款，再送糖水 2 客；任選 2 款 $69/2款 (零售價: $49/款) ，仲可以加$15多2 碗白飯。

YAHOO著數 ・ 44 分鐘前
飲咩咖啡=咩人？ 網民分析種類惹熱議 飲呢種咖啡最正常？

飲咩咖啡=咩人？ 網民分析種類惹熱議 飲呢種咖啡最正常？

最近有網民於連登出帖，直接開題「飲咩咖啡＝咩人」，樓主逐個咖啡種類派人設，如飲手沖是「懶型MK文青」、飲Americano是「傻仔」、飲奶啡是「普通人」、飲即沖是「奴隸」、飲罐裝是「窮人」！帖文一出，立即引起網友熱議，大部份網友均不認同樓主片面分析，笑指樓主完全離地，扮清高，再額外補充多款咖啡，討論飲何種咖啡才算正常，部份留言更相當好笑！立即睇下文了解內容啦！

Yahoo Food ・ 2 小時前
【美心MX】本週午餐激抵優惠只需 $39（即日起至21/12）

【美心MX】本週午餐激抵優惠只需 $39（即日起至21/12）

美心MX本週午餐激抵優惠！午餐雙餸飯，每天新口味配埋嘢飲都只係$39！ 即日起至12月21日，每日精選包括： 星期一：番茄炒蛋 + 香煎冬菇蝦米肉餅飯 星期二：金粟魚塊 + 京都肉排飯 星期三：魚香茄子 + 豉油皇雞中翼飯 星期四：涼瓜牛肉 + 香煎雞扒飯 星期五：蠔油薯仔炆雞球 + 冬菇馬蹄蒸肉餅飯 星期六：麻婆豆腐 + 豉油皇雞中翼飯 星期日：魚香茄子 + 椒鹽雞球飯 配茶/啡/百事汽水 只係超抵價 $39 加餸優惠繼續有！加$6 追加叉燒或加$10 追加燒雞髀！

YAHOO著數 ・ 1 小時前
中九龍繞道工程師指挑戰大　每日僅15分鐘爆破免影響伊院

中九龍繞道工程師指挑戰大　每日僅15分鐘爆破免影響伊院

【on.cc東網專訊】中九龍繞道(油麻地段)將在下周日(21日)通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘減至約5分鐘。繞道油麻地段穿過整個中九龍鬧市地底，路政署高級工程師(中九龍幹線)潘家欣表示，正進行最後測試，包括隧道營運商測試系統、落地檢測。項目規

on.cc 東網 ・ 22 小時前
恒生內部重新招聘炒房舵手 原主管周丹玲再競逐 高層勢變動

恒生內部重新招聘炒房舵手 原主管周丹玲再競逐 高層勢變動

滙控（0005.HK）加緊精簡重組，恒生銀行（0011.HK）的高層管理人員亦繼續出現變動及調整部署。消息透露，在恒生任職近20年、現掌舵該行俗稱「炒房」的資本市場及證券服務部主管周丹玲（Liz Chow），是目前10位高層管理人員之一，因應集團策略發展需要，其職位於10月中開始進行內部招聘，她本人亦要重新「應聘」（re-apply）競逐自己已任職逾9年的崗位，有關做法並不尋常，相信最終很可能導致恒生再有高層變動的結果，料不久後將有內部公布。

信報財經新聞 ・ 6 小時前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人

少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人

韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！

Yahoo Style HK ・ 1 天前