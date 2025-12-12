Honor Win 系列即將發佈，配備三鏡頭設計及多色選擇

據悉，honor 原本計劃不久後發佈其 GT 2 系列遊戲手機，但最近似乎有了些變化。根據知名爆料者 Digital Chat Station 的消息，honor GT 系列實際上將改名為 honor Win 系列。這一變動已在京東的產品列表中有所體現，並且我們也首次看到了即將推出的 honor Win 的渲染圖。

在京東的列表中，honor Win 將提供黑色、藍色和青色三種顏色，並配備大型相機模組，內含三個感應器，還有一個看起來像是主動冷卻風扇的設計。此外，我們還可以在相機模組的側面看到 Win 系列的品牌標識。

根據傳聞，honor Win 將搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，而 Pro 型號則會配備最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC。據稱，這兩款設備中的一款還將擁有一個容量達 10,000 毫安時的電池，並支持 100W 有線充電。

此外，這兩款手機也預計將配備 6.8 英吋的 OLED 顯示屏，解析度為 1.5K，並具備高刷新率。這些規格無疑將吸引不少遊戲玩家的關注。

