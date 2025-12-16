Honor Win 系列智能手機本月在中國發佈，專注於遊戲性能

Honor 已正式確認，其全新的 Win 系列智能手機將於本月稍後在中國發佈，但尚未透露具體的發佈日期。這個系列將以遊戲為主題，並已經在中國開放預訂。

最近發佈的預告片顯示了手機的後部設計，展示了一個大型矩形相機模組，其中一角有一個發光的「Win」標誌。根據近期報導，Honor 的 GT 系列似乎將重新品牌化為 Win 系列。

泄露的渲染圖也出現，顯示了即將推出手機的完整後部設計及顏色選擇。Honor Win 系列預計將提供黑色、藍色和青色等顏色選擇。

這個系列有望配備三個後置相機，並在背部增設主動散熱風扇。此外，有傳聞指出其中一款型號將配備一個容量達 10,000 mAh 的大電池。

