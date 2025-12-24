HONOR WIN 系列「AI綠洲護眼電競屏」，搭載 5920Hz PWM 調光

文章來源：Qooah.com

HONOR GT 系列在2024年12月正式發佈，歷經 HONOR GT 與 HONOR GT Pro 兩款產品後，現在改名為HONOR WIN系列，HONOR WIN 系列將於12月26日正式發佈。

HONOR 官方表示，HONOR WIN 系列全系均標配 AI 綠洲護眼電競屏幕，搭載3D遊戲專屬防眩暈技術，可提升 54% 的不適感緩解率，有效減輕眼乾與眼疲勞，實現長時間遊戲不累眼、操作更精准。在護眼技術上，HONOR WIN 系列屏幕支援高達 5920Hz 的 PWM 調光，並取得了德國萊茵全局護眼 5.0 最高等級認證，是目前行業最高水平。

根據網傳信息顯示，PWM 調光通過控制屏幕在單位週期內亮與暗的時間比例來調節亮度，儘管屏幕始終處於「亮-暗-亮」的閃爍狀態，但由於頻率極高，人眼視覺殘留效應使其看起來保持常亮。根據 IEEE Std1789-2015 國際標準，屏幕閃爍頻率高於 3125Hz 即對眼睛無風險。因此，HONOR WIN系列在調光方面已經進入了零風險調光的階段，結合類自然護眼與助眠顯示技術，HONOR WIN系列有望成為行業內護眼屏幕的新標桿。