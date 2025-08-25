「節拍星期五」廣東歌 Disco 掀夜場新熱潮
Honor X7d 發佈 6.77 吋顯示屏及 Snapdragon 685 處理器規格詳情
Honor X7d 作為該公司最新的入門系列成員，專注於大容量電池和額外耐用性。
Honor X7d 配備了一塊 6.77 吋 LCD 顯示屏，刷新率最高可達 120Hz，相較於前一代產品有所提升，但仍維持 720p+ 的解析度。該手機獲得了 SGS 五顆星的跌落生存認證，此外還擁有 IP65 認證，意味著它能夠抵抗灰塵和水流的侵襲。
型號
6.77 吋 LCD，720p+，刷新率 120Hz
Snapdragon 685
12GB/128GB, 16GB/128GB, 16GB/256GB
1,080 萬像素主攝像頭 (f/1.75) + 200 萬像素景深感應器
800 萬像素 (f/2.0)
6,500 mAh，支持 35W SuperCharge
MagicOS 9.0 (基於 Android 15)
Desert Gold, Ocean Cyan, Meteor Silver, Velvet Black
尚未確認
目前，Honor 尚未確認 Honor X7d 的具體價格和上市詳情。
