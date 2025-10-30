honor X7d 5G 是否支援 eSIM？其實 _ _

honor X7d 5G 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格。

honor X7d 5G 不支援 eSIM 功能。這款手機僅提供兩個 Nano SIM 卡槽，並不包含 eSIM 的選項。用戶可以透過傳統的 SIM 卡進行通訊。若需要使用 eSIM 功能，建議考慮其他支援此技術的手機型號。

