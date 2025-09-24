Honor X7d 5G 發佈，搭載 SD 6s Gen 3 和 5,000 萬像素主攝鏡頭

上個月，honor 發佈了其 X7d 4G，作為 X 系列的平價入門機型，而今天則推出了其 5G 版本。honor X7d 5G 配備了升級版的 Snapdragon 6s Gen 3 晶片，支持 5G 連接，並與 4G 版本相比進行了一些小幅調整。

honor X7d 5G 的背面配備了一個 5,000 萬像素的主攝像頭，光圈為 f/1.8，取代了 X7d 4G 上的 1 億 0800 萬像素攝像頭。此外，自拍相機的解析度也降低至 500 萬像素，而非 4G 版本的 800 萬像素模組。

兩款手機的其他規格相似，都配備了一個 6.77 吋 TFT LCD 顯示屏（HD+ 120Hz）和 6,500 毫安時的電池，支持 35W 有線快充。此外，還支持 7.5W 反向有線充電。X7d 5G 運行 Android 15，並在其上搭載了 honor 的 Magic OS 9，並提供單一的 6GB RAM + 128GB 儲存配置。

顏色 價格 Velvet Black $166 / 約 HK$ 1,293 Desert Gold $166 / 約 HK$ 1,293

該手機目前在馬來西亞的零售價格為 MYR 699，honor 可能會在未來幾周內將其擴展到更多地區。

