Honor X8d 發佈，配備 6.77 吋 AMOLED 螢幕及 7,000 mAh 大電池

雖然尚未正式發佈，honor X8d 現已在吉爾吉斯斯坦上市，雖然目前顯示為缺貨，但這一情況將很快改變。雖然無法提供具體價格，但可以分享其規格以及官方圖片。

honor X8d 提供藍色、灰色及黑色三種顏色，配備 6.77 吋 1080 x 2392 AMOLED 觸控螢幕，搭載 Snapdragon 6s 4G Gen 2 SoC、8GB RAM 及 128GB 儲存空間，並配有 7,000 mAh 電池，支持 45W 有線充電。此外，該機具備 IP65 防塵防潑水等級。

廣告 廣告

規格 參數 顏色 藍色、灰色、黑色 顯示器 6.77 吋 1080 x 2392 AMOLED 處理器 Snapdragon 6s 4G Gen 2 SoC RAM 8GB 儲存空間 128GB 電池 7,000 mAh（45W 有線充電） 防護等級 IP65 後置相機 1,080 萬像素主相機 + 500 萬像素輔助相機 前置相機 1,600 萬像素 尺寸 162.9 x 76.3 x 7.5 mm 重量 188g

在相機方面，後置配備 1,080 萬像素的主相機以及一個 500 萬像素的輔助相機，而前置則為 1,600 萬像素的自拍相機。該手機的尺寸為 162.9 x 76.3 x 7.5 mm，重 188g。

關於操作系統，目前尚不清楚具體使用哪個版本。上市資料似乎有誤，顯示其為 Android 15 及 MagicOS 10，但 MagicOS 10 基於 Android 16，因此期待最終會是後者的版本。

推薦閱讀