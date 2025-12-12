精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Honor X8d 發佈，配備 6.77 吋 AMOLED 螢幕及 7,000 mAh 大電池
雖然尚未正式發佈，honor X8d 現已在吉爾吉斯斯坦上市，雖然目前顯示為缺貨，但這一情況將很快改變。雖然無法提供具體價格，但可以分享其規格以及官方圖片。
honor X8d 提供藍色、灰色及黑色三種顏色，配備 6.77 吋 1080 x 2392 AMOLED 觸控螢幕，搭載 Snapdragon 6s 4G Gen 2 SoC、8GB RAM 及 128GB 儲存空間，並配有 7,000 mAh 電池，支持 45W 有線充電。此外，該機具備 IP65 防塵防潑水等級。
規格
參數
顏色
藍色、灰色、黑色
顯示器
6.77 吋 1080 x 2392 AMOLED
處理器
Snapdragon 6s 4G Gen 2 SoC
RAM
8GB
儲存空間
128GB
電池
7,000 mAh（45W 有線充電）
防護等級
IP65
後置相機
1,080 萬像素主相機 + 500 萬像素輔助相機
前置相機
1,600 萬像素
尺寸
162.9 x 76.3 x 7.5 mm
重量
188g
在相機方面，後置配備 1,080 萬像素的主相機以及一個 500 萬像素的輔助相機，而前置則為 1,600 萬像素的自拍相機。該手機的尺寸為 162.9 x 76.3 x 7.5 mm，重 188g。
關於操作系統，目前尚不清楚具體使用哪個版本。上市資料似乎有誤，顯示其為 Android 15 及 MagicOS 10，但 MagicOS 10 基於 Android 16，因此期待最終會是後者的版本。
推薦閱讀
其他人也在看
聖誕禮物2025｜Logitech 聖誕優惠低至半價，電競鍵盤直降 HK$600
今年聖誕想送一份高分又實用，還可以瞬間加滿戰鬥力的禮物給另一半？如果他是電競迷，不如趁今次 Logitech 聖誕優惠，輕鬆升級裝備，用有限預算砌出一套會令他尖叫的遊戲組合。今年聖誕，Logitech 精選產品以低至 6 折登場，其中 LIFT 人體工學垂直滑鼠半價，只需 HK$349 即可提升工作舒適體驗。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
為應對 RAM 價格上升，Galaxy S26 可能採取硬件不升級方式
文章來源：Qooah.com 隨著下半年 RAM 和 ROM 晶片的瘋狂漲價，導致各大手機廠商面臨著兩難的選擇。一種方式為順勢提升售價，將成本轉接給消費者。另一種方式為節省成本，從而維持原本售價。 Samsung 在 Galaxy S26 機型上便採用的是節省成本的方案，沿用 Galaxy S25 的相機模組。意味著 Galaxy S26 配備的是 5000萬像素主鏡（傳感器尺寸1/1.56吋）+ 1000萬像素長焦鏡頭（支援3倍光學變焦）+1200萬像素超廣角鏡頭。 原先 Samsung 計劃是提升 Galaxy S26 的鏡頭配置，並同步上調手機的起步價，但計劃被 Apple 的 iPhone 17 機型定價打亂了。 iPhone 17 標準版有兩方面的關鍵升級，屏幕為 120Hz 自適應刷新率的 LTPO OLED 屏幕，基礎容量提升至 256GB，但是售價沒有增加。 Samsung 為了維持 Galaxy S26 的起售價，Samsung 不得不放棄鏡頭模組的升級計劃，這導致Samsung 需要重新設計機身內部的元器件佈局，量產設備被迫推遲。 Samsung 此次將推出三款 GQooah.com ・ 1 天前
Pixel 10a 完全曝光，屏幕、影像、電池等核心規格竟與 Pixel 9a 一樣
文章來源：Qooah.com 爆料人 Evan Blass 日前通過社交平台分享了一份來自 Verizon 的認證文檔，其中透露了這款新機的部分硬件規劃。根據文件顯示，Pixel 10a 配備 6.3吋 FHD+ 解像度的 AMOLED 屏幕，採用塑膠物料，並支援 60Hz 和 120Hz 兩檔刷新率調節。在影像方面，手機可能搭載 4800 萬像素主鏡頭，光圈為 f/1.7，同時搭配 1300 萬像素超廣角鏡頭以及同樣為 1300 萬像素的前置鏡頭。 此外，認證資訊還顯示該機將內置 8GB RAM 與 128GB ROM，不支援外置存儲卡擴展，電池容量為 5100mAh。此次流出的所有硬件參數均與當前市售的 Pixel 9a 完全相同，考慮到 Google 以往在中階機型上的升級節奏較為平穩，這一規劃組合確有可能是 Pixel 10a 的最終方案。 但亦有分析指出，運營商在裝置認證初期常常會使用上一代機型的數據作為臨時填充，因此目前仍無法完全斷定這些信息的真實性。文件同時確認，該裝置支援 LTE Cat 19 網絡標準。 認證文件中將該裝置代號標注為「STA5」，與此前媒體曝光的內部代Qooah.com ・ 9 小時前
中美關係｜擬增位置驗證功能 將在Blackwell率先推出 英偉達阻向中國等地走私
路透引述消息人士透露，英偉達（Nvidia；NVDA）已開發出一套位置驗證技術，可顯示其芯片正於哪一個國家運行，目的在於協助防止旗下人工智能（AI）芯片被轉運或走私至受出口限制的地區。BossMind ・ 1 天前
阿里千問App月活躍用戶突破3000萬 開放4項AI新功能
內地傳媒引述阿里巴巴(09988.HK)數據顯示，旗下人工智能(AI)助手千問App自11月17日公開測試以來，以23天計的11月活躍用戶人數已突破3000萬，成為全球增長最快的AI應用。報道指，千問App正在加速從「會聊天」邁向「能辦事」，向所有用戶首批開放AI PPT(PowerPoint)、寫作、文庫及講題等4項AI新功能。其中AI PPT功能，可以一句指令即可生成精美PPT，同時可支持文檔、圖片、語音等39種格式輸入，並提供超過10萬份精品範本免費替換，可以直接通過對話修改PPT內容、更換範本，幾分鐘就可完成一份工作PPT。千問AI寫作功能，可撰寫和修改作文、小說、論文、合同、簡歷、策劃等各種類型文案，可按內容自動生成不同排版格式等。AI文庫實現以一句話找資料功能，覆蓋上億規模試卷、學習資料、曲譜等。AI講題功能，可模擬人類老師講題思路，清晰呈現每一步解題過程等。報道指，千問App正在以周為單位快速反覆運算，阿里巴巴陸續將地圖、外賣、訂票、學習、購物等生活場景接入。 (ST)#AI #阿里巴巴 #千問 (ST)infocast ・ 1 天前
OpenAI GPT-5.2 到來：擅長「真實世界的專業應用」
就在官宣與迪士尼的合作後不久，OpenAI 正式端出了 GPT-5.2，用來應對因 Google Gemini 3 Pro 而拉響的「紅色警報」。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
IDC 預測 2026 年摺疊手機增長 30%，核心驅動力來自 iPhone 摺機
摺疊手機誕生至今已有 7 年，市場雖一直在穩步擴大，但終究沒有經歷過真正的爆發。不過這一切有望在明年迎來改變，因為傳說中醞釀已久的摺疊 iPhone 大概率會在 2026 年末登場。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
ChatGPT 整合 Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat，化身多功能創作中樞
從 10 月起開始接入 Canva、Spotify 等服務的 ChatGPT 今晚進一步豐富了自己的工具生態，Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat 這三款來自 Adobe 的應用程式目前都已與 ChatGPT 整合。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
阿里雲發布函數計算AgentRun
阿里雲正式發布函數計算AgentRun。AgentRun是一款以全球領先的函數計算FC為技術底座的一站式Agentic AI基礎設施平台，其將Serverless的極致彈性、零運維和按量付費的特性與AI原生應用場景深度融合，助力企業實現成本與效率的極致優化，平均TCO降低60%。 目前，阿里雲函數計算AgentRun已讓眾多企業級智能體「快速上崗」，成為模型服務、AI工具生態、企業智能體等領域的理想選擇，服務於阿里雲百煉、魔搭社區、吉利汽車(00175.HK)等內外部企業客戶與核心產品，支持多家龍頭基礎模型廠商，構建面向千萬用戶的C端智能體應用如 Z.ai。(ta/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
華為發布新一代鴻蒙電腦華為擎雲HM740
今日，在鴻蒙PC產業峰會上，華為發布新一代鴻蒙電腦華為擎雲 HM740，支持升級至鴻蒙電腦企業版Beta操作系統，並配備70Wh（額定容量）電池，為華為迄今續航最長的筆記型電腦。#華為 #鴻蒙電腦 (CW)infocast ・ 20 小時前
八達通 App 用戶於麥當勞 App 訂餐可賺取獎賞
八達通卡有限公司(八達通)宣佈，由即日起至2025年12月31日，八達通 App 用戶於麥當勞 App 點餐滿50港元或以上，並以八達通或八達通銀包完成單次網上付款交易，即可獲得10港元增值額獎賞。每位用戶於推廣期內最多可享優惠3次，合共可獲高達30港元八達通增值額。合資格八達通或八達通銀包的用戶，將於完成合資格交易後第5日起獲發10港元增值額。獎賞不適用於店內櫃檯或自助點餐機下單交易，並受有關條款及細則約束。詳情請查閱八達通 App。 八達通零售業務及合作夥伴總監李玉兒表示：「八達通很高興再次與香港麥當勞合作，讓市民在享用美食的同時賺取八達通獎賞。我們期望透過這次推廣，進一步推動電子支付的應用，讓市民體驗更方便的餐飲付款方式。」 她續指：「八達通一直致力與本地零售及餐飲品牌攜手推出多元化獎賞活動，未來將陸續帶來更多貼近日常的實惠優惠，讓用戶每一次『嘟』都更有價值。」 獎賞數量有限，先到先得，送完即止。（BC)#八達通 #麥當勞infocast ・ 18 小時前
內地10月 iPhone 等海外手機品牌出貨量增13%
中國工信部直屬的信息通信研究院公布數據,10月國內市場手機出貨量3226.7萬部,按年增長8.7%;其中,5G 手機2932.6萬部,上升9.7%,佔同期手機出貨量的90.9%。信通院數據顯示,10月國產品牌手機出貨量2524萬部,按年增長7.6%,佔同期手機出貨量的78.2%;據此計算,10月包括蘋果公司(AAPL.US)iPhone在內的海外品牌手機在中國出貨量約702.7萬部,上升13%。今年首10個月,國內市場手機出貨量2.52億部,按年增長0.8%;其中,5G 手機2.17億部,上升1.3%,佔同期手機出貨量的86%。 (BC)#蘋果 #iPhoneinfocast ・ 1 天前
朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？
前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
【萬寧】換購優惠 限時驚喜大放送 加購價更低至$15！（即日起至18/12）
萬寧換購優惠強勢再現！今期精選人氣產品勁抵換購，買得越多越著數！快啲去萬寧門市或官網搶購，唔好等到心頭好賣晒先後悔！即睇精選推介： 加$29換 Colgate高露潔抗敏感全方位防護牙膏 120克 加$15換Vaseline凡士林經典特護保濕潤唇膏（浪漫初櫻香味）7克 加$24.9換普拉媽媽小熊派對禮盒 120克 行街買嘢就緊係開心啦，不過買到超筍價抵貨就更滿足！萬寧超值換購優惠再次推出，今次優惠貨品更低至$15，只係希望大家買得開心，人人受惠！不過抵價貨品數量有限，想要就快啲過嚟萬寧分店或官網搶購啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
大寶冰室迷因效應背後：沒有墜入「預製菜」魔咒是延續熱潮關鍵
元朗大寶冰室肉餅飯，突然因社交平台Threads留言吹捧而爆紅，背後的「情緒消費」與「迷因效應」，為近年市場常見現象。然而在這次熱烈的消費情緒背後，不禁要問為何被吹捧的不是被揭用預製菜的冰室，大寶冰室到底有什麼核心餐飲業價值，能夠成為潮文對象的基本條件？綜合連日來食客反應，小店、即叫即製、家庭式經營，均是大寶能夠把握熱潮的關鍵Yahoo財經 ・ 3 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶
馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前