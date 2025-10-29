HONOR X9D堅到癲！比亞迪電車輾過都冇事？青海湖電夠用三日？《數碼講呢D》實測防彈手機！

今集《數碼講呢D》帶大家睇 HONOR X9D 嘅香港發佈會，最爆嘅係佢哋居然喺比亞迪嘅陳列室搞！部 X9D 聲稱堅到好似防彈背心咁，仲有 2.5 米防摔同埋 IP69K 防水，即係落雨濕手都唔使驚。最大嘅賣點係佢粒 8300mAh 嘅「青海湖電池」，官方話夠用足足三日！仲有 1.08 億像素嘅主鏡頭同埋 6.79 吋嘅 AMOLED 護眼螢幕。想知部機係咪真係咁堅，即刻睇片啦！

影片重點就係部 X9D 嘅硬淨程度，佢哋真係搵咗部成噸重嘅比亞迪電車輾過部電話！仲有 IP69K 防水測試，即係就算用高壓水槍射都唔怕。雖然規格上面有啲位，例如仲用緊 USB 2.0，但係整體嚟講，部機嘅賣點都集中喺堅固耐用同埋超長續航力上面。想搵部襟用又夠電嘅電話，HONOR X9D 絕對值得考慮。



