焦點

五線譜編織動人故事　專訪音樂劇作曲家高世章

TechRitual

HONOR X9D堅到癲！比亞迪電車輾過都冇事？青海湖電夠用三日？《數碼講呢D》實測防彈手機！

Techritual.com

今集《數碼講呢D》帶大家睇 HONOR X9D 嘅香港發佈會，最爆嘅係佢哋居然喺比亞迪嘅陳列室搞！部 X9D 聲稱堅到好似防彈背心咁，仲有 2.5 米防摔同埋 IP69K 防水，即係落雨濕手都唔使驚。最大嘅賣點係佢粒 8300mAh 嘅「青海湖電池」，官方話夠用足足三日！仲有 1.08 億像素嘅主鏡頭同埋 6.79 吋嘅 AMOLED 護眼螢幕。想知部機係咪真係咁堅，即刻睇片啦！

影片重點就係部 X9D 嘅硬淨程度，佢哋真係搵咗部成噸重嘅比亞迪電車輾過部電話！仲有 IP69K 防水測試，即係就算用高壓水槍射都唔怕。雖然規格上面有啲位，例如仲用緊 USB 2.0，但係整體嚟講，部機嘅賣點都集中喺堅固耐用同埋超長續航力上面。想搵部襟用又夠電嘅電話，HONOR X9D 絕對值得考慮。

廣告

推薦閱讀

11

其他人也在看

網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖

網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖

港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她

am730 ・ 11 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？

Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？

曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。

姊妹淘 ・ 10 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年　視繼子如己出

許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年　視繼子如己出

【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業　許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集

買下灣仔日街月街物業　許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集

許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。

Yahoo財經 ・ 18 小時前
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了

英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了

儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)

鉅亨網 ・ 8 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」　結婚多年恩愛細節閃炸​

梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」　結婚多年恩愛細節閃炸​

影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。

姊妹淘 ・ 12 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照

江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照

本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？

Yahoo財經 ・ 1 天前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝

許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝

許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖

Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再

許紹雄逝世 Benz消費學神話不再

許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。

Yahoo財經 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福

朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福

前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖

越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖

在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！

Yahoo Style HK ・ 12 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典　演歡喜哥爆紅事業再創高峰

許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典　演歡喜哥爆紅事業再創高峰

【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛

40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛

美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！

Yahoo Style HK ・ 18 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪

不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪

大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救

韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救

由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。

鉅亨網 ・ 1 天前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦

《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數

許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數

人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因

55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因

一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀

滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀

滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。

信報財經新聞 ・ 1 天前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路

「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路

BBC週三，特朗普抵達韓國前夕，抗議者聚集在首爾。 「不要特朗普！」數百名示威者高喊，聲浪愈來愈大，逐漸逼近位於韓國首都首爾市中心的美國大使館。 一排警察巴士阻止他們抵達大門，但舞台與擴音器讓他們的聲音在光化門廣場上空迴盪，傳入美國總統特朗普的代表們耳中。 以韓國活躍的抗議文化而言，這場集會規模細小，而且並非唯一。在幾百公尺外的景福宮大門前，另一群示威者高舉標語，喊出截然不同的口號。 「不要中國」，還夾雜著「中共滾出去！」等口號。人數同樣是數百人，對韓國而言並不算多。 ...

BBC News 中文 ・ 10 小時前