Honor X9d耐用型手機｜頂級三防規格，超長續航電量用足3日

Honor新推出的X9d是同系列最新一代，以頂級三防規格及超長續航作為主打，獲得業界最高IP69K防水認證及瑞士SGS三重防護認證，加上吸引定價，成為中階市場中一款相當實用的耐用型手機。

X9d沿用同系列的設計語言，是次提供紅、青、金、黑四色。機身加入非牛頓流體層與6層緩衝設計，並配備避彈衣級架構，抗衝擊力提升112%，可承受2.5米高跌落於卵石或大理石等表面。手機採用三層防水結構2.0，同時具備IP66、IP68、IP69和IP69K防水認證，更獲得SGS三重防護頂級性能及五星可靠度認證。此外，X9d亦支援AI暴雨觸控及AI手套觸控，即使在濕手或戴手套的情況下仍能操作。

廣告 廣告

X9d改用了微曲面熒幕，上方設有1,600 萬像素前置鏡頭。

支援屏下指紋解鎖功能。

X9d沿用同系列的設計語言，是次提供紅、青、金、黑四色。

X9d搭載雙主鏡頭，繼有1.08億像素廣角及500萬像素超廣角。

X9d採用USB Type-C介面充電，並支援66W有線SuperCharge快充及7.5W反向充電。

X9d內置8,300mAh青海湖電池，是目前市場上電量最大的智能手機之一，電池更能於-30°C至55°C的環境下穩定運作。官方數據顯示，單次充電可支援52.5小時音樂串流、23.8小時網上影片播放、16.8小時遊戲及 12.3小時視像通話，日常使用可達三天續航。手機支援66W有線SuperCharge快充及7.5W反向充電，在低至2%電量時可啟動超省電模式，維持約60分鐘通話時間。

機身右側設有音量鍵和電源鍵。

機頂及機底均設有揚聲器，提供很好的音效。

X9d支援雙SIM卡，惟不設microSD記憶卡插槽。

在發佈會中示範以汽車輾過X9d，以表示其堅固程度。

X9d採用Snapdragon 6 Gen 4處理器，內置12GB記憶體和256GB儲存，配合RAM Turbo技術記憶體更可額外增加12GB。在這個硬件配搭下， 安兔兔測試得分剛好過百萬，效能足夠日常使用。手機配備1.5K解像度6.79吋OLED熒幕，支援10.7億色及 120Hz刷新率、6000nits峰值亮度。手機同時配備多項護眼功能，包括AI離焦護眼、3840Hz PWM調光、AI助眠顯示及硬件級低藍光技術。

X9d內置8,300mAh青海湖電池，是目前市場上電量最大的智能手機之一。

手機提供3倍無損及10倍數碼變焦。

X9d採用Snapdragon 6 Gen 4處理器，安兔兔測試得分剛好過百萬，效能足夠日常使用。

X9d的1.08億像素廣角鏡頭能拍攝到不俗畫質的照片。

X9d配備1.08億像素超感光主鏡頭（1/1.67 吋感光元件），支援OIS光學防震及EIS電子防震，提供3倍無損及10倍數碼變焦能力，另外也設有500萬像素超廣角及1,600萬像素自拍鏡頭。手機整合多項AI修圖功能，包括 AI 圖片移除、AI 退地、AI 擴圖及 AI 反光移除等。而在Honor Connect協助下，更可向iOS及其他系統裝置傳送相片。

總結

X9d以頂級三防設計、超大電池及實用AI影像功能突圍而出，整體配置在中階市場極具競爭力，對需要耐用、長續航手機的用家來說是一個吸引的選擇。另外，由即日起至10月22日預訂X9d可獲贈Watch 2i、藍牙音箱Pro及180天只換不修服務與首年一次碎屏寶，總值超過$1,500，變相令X9d的機會只是千多元。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen Elite 3.53GHz八核

記憶體：162B RAM / 256GB ROM

顯示屏：2, 640 x 1,200像素，6.79吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 1.08億像素廣角 + 500萬像素超廣角（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置8,300mAh

體積：161.9 x 76.1 x 7.76毫米

重量：193克

售價：$2,699

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

作者：徐帥

自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

Related Articles:





Follow us on facebook: https://www.facebook.com/etnet.com.hk/

etnet財經‧生活網(www.etnet.com.hk)提供全面及專業的財經新聞及資訊，包括為用戶提供免費實時股票及期貨報價、專家點評等。同時《生活副刊》頻道，涵蓋財智、管理、世事政情、健康養生、消閒購物及數碼科技等資訊，盡享健康樂活之道。於2014年更推出《DIVA 品味派》潮拜頻道，集五大品味內容及視頻專案於一站 - Fashion、Beauty & Love、Watch & Jewelry、 Art & Living及 Travel & Dining，日日更新，秒秒矚目。