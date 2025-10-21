HONOR X9d震撼登場！三防手機新標準 防水、防摔及防塵功能

你有沒有試過手機在戶外活動時進水、摔落或沾滿灰塵？HONOR最新推出的HONOR X9d手機，正正為了解決這些日常痛點而誕生。這部被譽為「硬核之王」的手機，不僅獲得瑞士SGS IP69K旗艦級防水認證,更配備8,300mAh的超大容量電池,以及2.5米防摔機身，售價卻只是$2,699，預訂還送價值超過1,500的豐富禮品，想換手機的你就要留意！









業界最強三防功能

HONOR X9d是市場上唯一同時獲得IP66、IP68、IP69和IP69K四重防水認證的智能手機，這意味著它能夠輕鬆應對日常遇到的各種「水險」。無論是暴雨天氣、海邊玩水、甚至是意外打翻飲料，這部手機都能從容面對。機身採用3層防水結構2.0設計，經過超過萬次的嚴格測試，可以在1.5米深的水中浸泡30分鐘後依然正常運作。更貼心的是，它還支援AI暴雨觸控和AI手套觸控功能，即使手濕了或戴著手套,屏幕照樣靈敏流暢。​

防水之餘，防摔能力同樣出色。HONOR X9d榮獲業界首個瑞士SGS三重防護頂級性能認證，機身採用獨家超彈防摔技術、超堅韌鋼化玻璃和非牛頓流體層，配合業界首創的6層緩衝設計，抗衝擊性能提升112%。無論是從2.5米高處意外跌落,還是掉落在卵石、瀝青或大理石等堅硬表面，手機都能保持完好無損。對於經常戶外活動或工作環境較惡劣的用戶來說，這絕對是一大福音。​





超持久續航力

最令人驚喜的是HONOR X9d配備的8,300mAh青海湖電池,這是目前市面上容量最大的手機電池。配合HONOR自家研發的電池抗老化演算法，這顆電池擁有6年健康壽命，正常使用下可以連續3天無需充電。根據官方測試數據，單次充電後可支援52.5小時音樂串流、23.8小時網上影片播放、16.8小時遊戲運行，以及12.3小時視像通話，徹底擺脫「電量焦慮」。​

這部手機還能反向輸出7.5W有線充電,隨時變身行動電源為其他設備充電，電池更配備多點溫度監測技術，即使在-30°C至55°C的極端環境下都能穩定運作。當電量僅剩2%時，超省電模式還能維持60分鐘通話,而66W HONOR SuperCharge快充技術則讓你快速回血,延長使用時間。​





專業級攝影體驗 沉浸式視覺享受

HONOR X9d搭載1.08億像素超感光主鏡頭,配合1/1.67吋大型感光元件，無論日間還是夜間都能捕捉細節豐富、高亮度的影像。主鏡頭更配備光學防手震(OIS)和電子防手震(EIS)，有效減少模糊和晃動，確保影像清晰銳利。手機整合了多項AI修圖功能，包括AI圖片移除、AI智能退地、AI擴圖、AI修復和AI反光移除等,讓你輕鬆編輯相片，記錄每個珍貴時刻。透過HONOR Connect功能，還可與iOS及其他系統設備傳輸高清動態相片，讓跨平台分享變得更簡單。​

HONOR X9d配備6.79吋護眼OLED屏幕,支援10.7億種色彩和1.5K超高清像素，色彩鮮艷細膩。1.3mm超窄邊框設計帶來94.6%的屏佔比,配合120Hz刷新率,無論看影片、玩遊戲還是瀏覽網頁都流暢順滑。屏幕峰值HDR亮度高達6000nits，即使在烈日下也能清晰顯示內容。​

為了保護雙眼健康，這部手機配備多項護眼功能，包括AI離焦護眼、HONOR綠洲護眼、3840Hz PWM無風險調光、仿自然光護眼、AI助眠顯示、硬件級低藍光、動態調光和極暗模式等，確保長時間使用也能保持舒適。​硬件方面,HONOR X9d搭載Snapdragon 6 Gen 4處理器，與上一代相比GPU性能提升29%、CPU性能提升11%，帶來流暢的操作體驗。透過RAM Turbo技術,12GB RAM可提供相當於24GB的記憶體體驗，讓多任務處理和應用程式切換更加順暢，再加上256GB大容量儲存空間，足夠儲存所有珍貴回憶。​













由即日至10月22日，HONOR X9d於HONOR 官方體驗店、特約零售

商及各大網店平台接受預訂，建議零售價為$2,699，具備4款時尚配色，包括：朱砂紅、竹韻青、旭日金和幻夜黑，版本為12GB + 256GB。由即日起，凡預訂HONOR X9d，即可獲贈HONOR CHOICE Watch 2i （建議零售價$329）、HONOR CHOICE 藍牙音箱 Pro（建議零售價$559），以及180天只換不修服務及碎屏寶服務 （首年一次） （建議零售價

$649），禮品總值超過$1,500！