楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
HONOR X9d震撼登場！三防手機新標準 防水、防摔及防塵功能
你有沒有試過手機在戶外活動時進水、摔落或沾滿灰塵？HONOR最新推出的HONOR X9d手機，正正為了解決這些日常痛點而誕生。這部被譽為「硬核之王」的手機，不僅獲得瑞士SGS IP69K旗艦級防水認證,更配備8,300mAh的超大容量電池,以及2.5米防摔機身，售價卻只是$2,699，預訂還送價值超過1,500的豐富禮品，想換手機的你就要留意！
業界最強三防功能
HONOR X9d是市場上唯一同時獲得IP66、IP68、IP69和IP69K四重防水認證的智能手機，這意味著它能夠輕鬆應對日常遇到的各種「水險」。無論是暴雨天氣、海邊玩水、甚至是意外打翻飲料，這部手機都能從容面對。機身採用3層防水結構2.0設計，經過超過萬次的嚴格測試，可以在1.5米深的水中浸泡30分鐘後依然正常運作。更貼心的是，它還支援AI暴雨觸控和AI手套觸控功能，即使手濕了或戴著手套,屏幕照樣靈敏流暢。
防水之餘，防摔能力同樣出色。HONOR X9d榮獲業界首個瑞士SGS三重防護頂級性能認證，機身採用獨家超彈防摔技術、超堅韌鋼化玻璃和非牛頓流體層，配合業界首創的6層緩衝設計，抗衝擊性能提升112%。無論是從2.5米高處意外跌落,還是掉落在卵石、瀝青或大理石等堅硬表面，手機都能保持完好無損。對於經常戶外活動或工作環境較惡劣的用戶來說，這絕對是一大福音。
超持久續航力
最令人驚喜的是HONOR X9d配備的8,300mAh青海湖電池,這是目前市面上容量最大的手機電池。配合HONOR自家研發的電池抗老化演算法，這顆電池擁有6年健康壽命，正常使用下可以連續3天無需充電。根據官方測試數據，單次充電後可支援52.5小時音樂串流、23.8小時網上影片播放、16.8小時遊戲運行，以及12.3小時視像通話，徹底擺脫「電量焦慮」。
這部手機還能反向輸出7.5W有線充電,隨時變身行動電源為其他設備充電，電池更配備多點溫度監測技術，即使在-30°C至55°C的極端環境下都能穩定運作。當電量僅剩2%時，超省電模式還能維持60分鐘通話,而66W HONOR SuperCharge快充技術則讓你快速回血,延長使用時間。
專業級攝影體驗 沉浸式視覺享受
HONOR X9d搭載1.08億像素超感光主鏡頭,配合1/1.67吋大型感光元件，無論日間還是夜間都能捕捉細節豐富、高亮度的影像。主鏡頭更配備光學防手震(OIS)和電子防手震(EIS)，有效減少模糊和晃動，確保影像清晰銳利。手機整合了多項AI修圖功能，包括AI圖片移除、AI智能退地、AI擴圖、AI修復和AI反光移除等,讓你輕鬆編輯相片，記錄每個珍貴時刻。透過HONOR Connect功能，還可與iOS及其他系統設備傳輸高清動態相片，讓跨平台分享變得更簡單。
HONOR X9d配備6.79吋護眼OLED屏幕,支援10.7億種色彩和1.5K超高清像素，色彩鮮艷細膩。1.3mm超窄邊框設計帶來94.6%的屏佔比,配合120Hz刷新率,無論看影片、玩遊戲還是瀏覽網頁都流暢順滑。屏幕峰值HDR亮度高達6000nits，即使在烈日下也能清晰顯示內容。
為了保護雙眼健康，這部手機配備多項護眼功能，包括AI離焦護眼、HONOR綠洲護眼、3840Hz PWM無風險調光、仿自然光護眼、AI助眠顯示、硬件級低藍光、動態調光和極暗模式等，確保長時間使用也能保持舒適。硬件方面,HONOR X9d搭載Snapdragon 6 Gen 4處理器，與上一代相比GPU性能提升29%、CPU性能提升11%，帶來流暢的操作體驗。透過RAM Turbo技術,12GB RAM可提供相當於24GB的記憶體體驗，讓多任務處理和應用程式切換更加順暢，再加上256GB大容量儲存空間，足夠儲存所有珍貴回憶。
由即日至10月22日，HONOR X9d於HONOR 官方體驗店、特約零售
商及各大網店平台接受預訂，建議零售價為$2,699，具備4款時尚配色，包括：朱砂紅、竹韻青、旭日金和幻夜黑，版本為12GB + 256GB。由即日起，凡預訂HONOR X9d，即可獲贈HONOR CHOICE Watch 2i （建議零售價$329）、HONOR CHOICE 藍牙音箱 Pro（建議零售價$559），以及180天只換不修服務及碎屏寶服務 （首年一次） （建議零售價
$649），禮品總值超過$1,500！
其他人也在看
iPhone 17 Pro Max 橙變金，機身褪色：宇宙橙、深墨藍
文章來源：Qooah.com 消息源 GSMArena 在10月18日發博文稱，有收到一些使用 Apple iPhone 17 Pro和 iPhone 17 Pro Max 的用戶反饋，用戶的手機機身發生了褪色的情況，褪色問題現階段主要體現在星宇橙和深墨藍兩種顏色的機身上。 有用戶表示其星宇橙的 iPhone 17 Pro 變成了粉色，另一名用戶表示因為其是一個長跑運動員，經常將手機放在短褲口袋中，他的手機鏡頭凸起的地方現在看起來已經變得「鏽跡斑斑」，顏色幾乎都掉光了。綜合網上很多用戶的反饋詳述，能夠總結出一些共性，手機的顏色一般會先從鏡頭凸起的區域開始褪色，然後會逐漸蔓延到含鋁合金物料的機身，但手機背面玻璃面板的顏色不會發生變化。 關於褪色的情況，網絡上有一種猜測是與紫外線相關，因有用戶將手機短時間暴露在太陽底下，就發現了有明顯的褪色情況。目前對於手機存在褪色情況， Apple 並未進行回應，也無評測媒體、機構等進行詳盡的測試去復現問題。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比Qooah.com ・ 1 天前
蘋果股價創新高 首十日中美銷量 iPhone 17更勝iPhone 16
蘋果股價創歷史新高，部分原因是iPhone 17首10日銷量較iPhone 16增14%，其中標準款增近三成。新機配備更新晶片、改良顯示屏及自拍鏡頭，價格與去年相同，吸引部分中國和美國消費者升級。儘管銷售表現良好，華爾街仍關注AI強化版Siri的推出，以應對Google與三星的AI競爭⋯⋯Yahoo財經 ・ 9 小時前
Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
在預算有限的情況下，想找到一款兼具大螢幕與實用功能的平板電腦也不是沒有可能。平時一千元預算可能只可以買到二手機，但現在 Amazon 上推出 Lenovo Tab M11 促銷優惠 ，讓你以港幣一千元的輕鬆入手，打破歷史最低價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AI部門搖搖欲墜 專家評蘋果新品升級必要性低
蘋果 (AAPL) 上周發表 14 吋 MacBook Pro、iPad Pro 及 Vision Pro 三款新品，卻因更新幅度有限引發廣泛討論。知名蘋果爆料人 Mark Gurman 周日 (19 日) 撰文表示，這輪新品更像是「晶片與出貨」的常規迭代，用戶實際升級必要性低，而蘋果在 AI 領域的困境與市場策略的微妙轉變，更值得關注。鉅亨網 ・ 1 天前
亞馬遜雲服務AWS恢復正常運行 長達15小時的宕機凸顯全球互聯網脆弱性
【彭博】— 亞馬遜旗下的雲服務部門AWS表示，周一持續約15小時的服務故障已得到解決。這一事件凸顯了全球互聯網對單一公司雲服務的高度依賴。Bloomberg ・ 16 小時前
iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機
今天早些時候 Apple 上線了 iOS 26.1 beta 4，為嚐鮮體驗者帶來了兩項非常實用的改進：Liquid Glass 透明度切換和鎖屏啟動相機開關。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
小米 REDMI K90 Pro Max 發佈前最大爆料，屏幕、鏡頭、電池全齊
文章來源：Qooah.com 小米 REDMI 將在 10月23日推出 REDMI K90 Pro Max，這是 REDMI 的年度旗艦作品，還是旗下首款 Pro Max 機型。 小米集團總裁盧偉冰發微博進行預熱，表示 K90 Pro Max 將會在 4K 檔帶來小小的震撼。暗示著 K90 Pro Max 的定價將來到 4K，並且具備超高的性價比。 規格方面，K90 Pro Max 在採用 2K 直屏，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen3 處理器，是旗艦的標準配置。 拍攝方面，K90 Pro Max 搭載 小米17 同款光影獵人950 高動態傳感器，傳感器面積 1/1.31吋，擁有 13.5EV 高動態範圍，支援 DXG 高動態技術。此外，鏡頭還採用了逐片鍍膜的 1G+6P 玻塑混合鏡片，可以減少逆光拍攝炫光。極致硬件的堆疊下，拍攝體驗將大幅提升。 續航方面，K90 Pro Max 電池容量預計超過 7000mAh，支援百瓦閃充。 除此之外，K90 Pro Max 還會配備超聲波屏幕指紋、滿級防水等功能。 盧偉冰自信的表示，REDMI K90 Pro Max 將在性能、Qooah.com ・ 1 天前
40種隔空操作，用手指當滑鼠，這才是指環的應有表現
文章來源：Qooah.com 一款名為 Prolo Ring 的智能戒指在眾籌平台 Kickstarter 正式亮相，憑借「微手勢操控」設計，將手指變為可移動的「滑鼠」，為多裝置交互帶來新體驗。 這款戒指看似普通，實則暗藏科技。它採用陽極氧化鋁材質打造機身，重量僅約 5 克，佩戴時幾乎無負重感。機身內部集成 6 軸動作傳感器與觸控板，用戶只需滑動拇指就能移動裝置遊標，通過點擊、長按等簡單操作，即可完成電腦、手機或平板上的基礎指令。 Pro 版本更是解鎖了進階功能。用戶可通過專屬 APP 自定義手勢與宏編輯，將超過 40 種空中手勢映射為特定指令。揮手即可切換 PPT 幻燈片，旋轉手指能瀏覽圖片，操作邏輯類似早期 Google Soli 手勢控制，無需接觸屏幕就能完成交互。 它通過藍牙與裝置快速配對，無需安裝驅動，開箱即可使用，且兼容 PC、智能手機、平板等多種裝置及操作系統。續航方面，單次充電可滿足 8 小時日常使用，標準版與 Pro 版配備的充電盒，能將總續航延長至 30 天，同時無需訂閱費用，一次購買即可終身使用。 目前，Prolo Ring 眾籌已開啓，基礎版定價 99 美元，帶Qooah.com ・ 7 小時前
國安機關掌握美國攻擊授時中心「鐵證」，漏洞源自某境外品牌手機
據央視新聞報導，國家安全機關近日破獲了一起由美國國安局發起的特大網路攻擊案，據稱相關部門已經掌握了對方攻擊入侵中國國家授時中心的「鐵證」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple 在內地遭遇反壟斷訴訟，矛頭指向 App Store 抽成
據路透社報導，55 名 iPhone 和 iPad 使用者日前向中國市場監管總局提起訴訟，指控 Apple 濫用市場主導地位，透過 App Store 限制 app 發佈與支付方式，並收取高額抽成費用。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
iPhone17標準版在中國熱賣 前十天銷量比iPhone16多一倍
根據科技業分析機構 Counterpoint Research 周一 (20 日) 發布的最新報告，蘋果 (AAPL-US) 最新一代的 iPhone 17 系列的開局比以往表現更佳，最基本款機型人氣飆升。鉅亨網 ・ 1 天前
M5 MacBook Pro 跑分出爐，Geekbench 6 分數接近 M1 Ultra
文章來源：Qooah.com 近日，Apple 推出搭載 M5 處理器的多款裝置，包括 MacBook Pro、Vision Pro 及 iPad Pro。這款 M5 處理器採用了第三代 3nm 製程工藝，並沿用了與 M4 相同的「4性能核心 + 6能效核心」架構設計。相比之下，M4 Pro 最高配備 10個性能核心與 4個能效核心，而 M4 Max 則進一步升級到 12個性能核心與 4個能效核心。 目前，配備 M5 處理器的 MacBook Pro 已出現在 Geekbench 6 測試數據庫中，其多核性能得分高達 18024分，幾乎追平 2022年發佈的 M1 Ultra 處理器；而在單核測試中，M5 更是取得了 4332分的成績，性能達到 M1 Ultra 的 1.78倍，提升比較明顯。 Apple 官方還透露，M5 處理器的 GPU 架構與 Apple 軟件框架深度整合，使用 Core ML、Metal Performance Shaders 及 Metal 4 的應用程式能夠直接獲得性能優化。此外，開發者可通過 Metal 4 中的 Tensor API 對神經引擎進行編程，Qooah.com ・ 1 天前
香港寬頻企業方案聯手瑞數信息強化企業資安防護
香港寬頻(01310)旗下香港寬頻企業方案今日宣布，與數據與應用安全解決方案供應商瑞數信息（River Security）達成合作，成為瑞數信息數據安全檢測與應急響應系統（DDR）在香港地區的獨家經銷商。同時，瑞數信息正式加入「香港寬頻創科生態聯盟」（iTEA），攜手為本地企業提供更完善的數據安全防護能力。瑞數信息憑藉其創新動態防護技術及AI人工智能技術，專注於自動化威脅防護、API安全及勒索病毒攻擊安全感知與響應恢復等領域。實際應用中，其解決方案在多家大型企業環境中具有有效攔截自動化攻擊流量的能力，致力為客戶提供高效可靠的防護能力。此次重點推廣的DDR解決方案採用「數據面」安全架構，專注防範勒索軟件攻擊和數據外洩風險。香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝表示：「在數碼浪潮中，安全不僅是基礎，更是企業創新及轉型的核心競爭力。香港寬頻與瑞數信息的合作，標誌著iTEA再添關鍵拼圖。我們將以AI驅動的下一代安全架構，重新定義網絡防護的標準，讓企業再無後顧之憂，更專注創新、更穩健前行。」(SY)infocast ・ 6 小時前
iPhone 17上市初期在中美市場銷量比前代高出14% 基礎款機型人氣大增
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
iPhone 17在中美銷售量較前一代高出14%
Counterpoint Research數據顯示，蘋果(AAPL.US)iPhone 17系列在美國及中國上市首十天的銷售額較 iPhone 16系列高出14%。當中，基本版iPhone 17的需求勝出去年，相信是受惠於螢幕升級，更多儲存空間以及採用A19晶片。 Counterpoint Research表示，消費者對基本版iPhone 17反應熱烈，在中國的初步銷量是iPhone 16的兩倍，而且進入10月後的勢頭仍然持續良好。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 8 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 11 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前