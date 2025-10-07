HONOR X9d 抵玩三防 5G 手機海外爆賣！星馬超額預購高達 507%、香港最快呢個時候出

HONOR 抵玩三防手機 X9 系列捧場客眾多，像去年末在港推出的 HONOR X9c 手機，就成為當時 2 千中價位裝置的熱賣之選。新近品牌在海外發表了後繼作 HONOR X9d 手機，預售不久就在星馬等地傳來爆賣捷報。

較早前 HONOR 銷售及服務總裁王班，在微博帳號宣佈 HONOR X9d 在海外市場傳來捷報，在星加坡及馬來西亞兩地預售表現增長幅度驚人。

據透露 HONOR X9d 在馬來西亞市場預售，在開賣前 10 天已提早售罄，較前代同比增長高達 507% 之多；而在星加坡市場，預售同比增長亦達 400% 幅度。

續走 3防 5G 路線的 HONOR X9d 手機，集 2.5 米抗跌、IP69K 防水防塵、高達 8,300mAh 超大電池及 108MP 主鏡，海外售 1,499 令吉（約港幣 $2,770）起。

Mobile Magazine 短評：海外市場表現優異的 HONOR X9d 手機，如無意外將與前代一樣會在港推出，消息指裝置最快能於本月中就有進一步資訊曝光。

資料來源：HONOR（中國）