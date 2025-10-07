中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
HONOR X9d 抵玩三防 5G 手機海外爆賣！星馬超額預購高達 507%、香港最快呢個時候出
HONOR 抵玩三防手機 X9 系列捧場客眾多，像去年末在港推出的 HONOR X9c 手機，就成為當時 2 千中價位裝置的熱賣之選。新近品牌在海外發表了後繼作 HONOR X9d 手機，預售不久就在星馬等地傳來爆賣捷報。
較早前 HONOR 銷售及服務總裁王班，在微博帳號宣佈 HONOR X9d 在海外市場傳來捷報，在星加坡及馬來西亞兩地預售表現增長幅度驚人。
據透露 HONOR X9d 在馬來西亞市場預售，在開賣前 10 天已提早售罄，較前代同比增長高達 507% 之多；而在星加坡市場，預售同比增長亦達 400% 幅度。
續走 3防 5G 路線的 HONOR X9d 手機，集 2.5 米抗跌、IP69K 防水防塵、高達 8,300mAh 超大電池及 108MP 主鏡，海外售 1,499 令吉（約港幣 $2,770）起。
Mobile Magazine 短評：海外市場表現優異的 HONOR X9d 手機，如無意外將與前代一樣會在港推出，消息指裝置最快能於本月中就有進一步資訊曝光。
資料來源：HONOR（中國）
其他人也在看
【小米 Pad Mini 測評】挑戰 iPad mini 的輕薄，雙 USB-C 設計小平板體驗!
在 10 吋以下的小尺寸平板市場中，Apple iPad mini 長期佔據主導地位，但這個局面可能即將被打破。小米最近正式在香港推出首款 8.8 吋小平板 Pad Mini，定價 $3,799 起，憑藉一體成型金屬機身、165Hz 高更新率熒幕與旗艦級處理器，展現出細平板的強勁實力。Mobile Magazine ・ 7 小時前
$2XX任食大閘蟹！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題56折優惠 任食2小時再送蠔皇鮑魚伴金錢/滋補養生湯
踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發10月6日下午三點於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時56折優惠，折後人均只需$298即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 15 小時前
Pixel 9a、Pixel Watch 3 舊款清貨，歷史新低價體驗 Gemini AI｜Amazon Prime Day 2025
雖然在香港 Pixel 的硬體不算主流，但趁著 Prime Day 期間 Google 舊款清貨的機會以較低代價體驗一下原生 Android、Gemini AI、Wear OS 還是頗爲值得的。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless 多平台電競耳機創新低，HK$2,050 直送香港｜Amazon Prime Day 2025
秋季 Prime Day 期間，SteelSeries 旗下熱門的 Arctis Nova Pro Wireless 多平台無線電競耳機刷新了歷史低價，現在你只要花 US$264（約 HK$2,050）便能免運費入手這款適用 PS、PC、Switch 的版本。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港｜Amazon Prime Day 2025
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$188（約 HK$1,460）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且免運費直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
內地黃金周首六日約116萬人次內地客入境
【Now新聞台】十一黃金周第七日，截至晚上9時一共有超過92萬人次出入境，而在過去的六日，內地訪港旅客人次超過110萬，較去年升約5%。有旅遊業界指，今年黃金周的酒店入住率較預期好。內地國慶中秋黃金周來到尾聲，尖沙咀廣東道的街頭，仍有不少「最後衝刺」的旅客。上海旅客張先生：「到了太平山，很多地方。(有沒有購物？買了甚麼？)我們買了包包，還有其他的東西。香港有山有水，風景優美，有很多好玩好吃的。」廣東遊客陳小姐：「中秋節的燈很美，以及我們在合和中心那邊走了一走，還有嗎？西貢，對的，出海了，很好玩，在碼頭買海鮮，之後去加工食。」根據入境處的數字，十一黃金周截至周一有約116萬人次內地訪客入境，較去年增加約5%。旅遊業界認為，今年黃金周整體市面氣氛不俗，酒店入住率亦較預期好。旅遊促進會總幹事崔定邦：「這批客人主要是年輕客人和中產客人為主，他們識玩識食，所以他們對香港的文化感到興趣。長假期比較多，省外朋友來南方玩，很明顯這些客人不會不過夜，所以入住率不錯。」旅遊業議會早前預計整個黃金周假期，香港大約會接待1100至1200團旅行團，當中一半屬「一程多站」行程。 #要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
祖高域打到身體不適 照闖上海賽8強
【Now Sports】現年38歲的祖高域於周二上海大師網球賽16強，面對西班牙球手蒙拿，結果苦戰3盤，並打至中途一度身體不適，但仍然以6:3、5:7、6:2，總盤數贏2:1，晉級8強。祖高域（Novak Djokovic）面對上海的悶熱天氣，打起來相當吃力，更一度要在場中及場邊休息，不斷飲水降溫，他在首盤仍然可以發揮正常，但第2盤與蒙拿苦戰，最終被追成盤數1:1。不過經驗豐富的祖高域，決勝盤一來便破發，再於第7局破發下，贏取這場比賽。祖高域是ATP大師賽系列歷來最年長球手﹐打入最後8強，以38歲133天年紀，破了費達拿的38歲60天的舊紀錄。同日晉級的尚有10號種子的魯尼，面對法國球手佩利卡特，以6:4、6:7及6:3，總盤數贏2:1，同樣躋身最後8強。now.com 體育 ・ 8 小時前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 13 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%
日股今早(6日)顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後，早段升幅顯著擴大，曾升2,103點，高見47,873點創歷史高，半日升2,065點或4.5%，報47,835點。AASTOCKS ・ 1 天前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前