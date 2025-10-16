「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
HONOR X9d 香港公開：$2699，防摔勁到車唔爆及 8300mAh 電池
HONOR 今日在香港正式發佈了其 X 系列最新手機 HONOR X9d。此機最大賣點是其瑞士 SGS 五星整機抗跌耐摔認證，以及 IP69K 級別的防水防塵能力，為手機提供了極高的耐用性。
在規格方面，HONOR X9d 搭載了 8,300mAh 的大容量電池，官方指在正常使用情況下能提供長達3天的續航力。手機配備 6.79 吋的 OLED 螢幕，支援 1.5K 解析度及 120Hz 刷新率。處理器方面採用 Snapdragon 6 Gen 1，並提供 12GB RAM 及 256GB 儲存空間，配合 HONOR RAM Turbo 技術，可提供相等於 24GB RAM 的記憶體體驗。
相機部分，主鏡頭為 1.08 億像素，並配備 f/1.75 大光圈，支援光學防手震 (OIS) 及電子防手震 (EIS)。
HONOR X9d 設有四款顏色，包括：朱砂紅、竹澗青、旭日金和幻夜黑。建議零售價為 HKD2,699。
由10月16日至10月22日，在 HONOR 官方體驗店、特約零售商及各大網店平台接受預訂。預訂期間，買家可獲贈 HONOR CHOICE Watch 2i（建議零售價HKD329）、HONOR CHOICE 藍牙音箱 Pro（建議零售價HKD559），以及180天只換不修服務及碎屏服務（首年一次），禮品總值超過HKD1,500。
