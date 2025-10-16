HONOR X9d 香港「強硬」上市，8300mAh 電霸，仲送超 1500蚊禮品

文章來源：Qooah.com

HONOR 今日正式推出 HONOR X9d，號稱這部手機將刷新業界防護能力的標準，擁有瑞士 SGS IP69K 旗艦級防水認證，防水、防摔及防塵方面有非常強勁的升級，保障用戶使用手機的安全體驗。

規格方面，HONOR X9d 配備 Snapdragon 6 Gen 4處理器，GPU 相較上一代性能提升 29%，

CPU 相較上一代性能提升 11%。HONOR X9d 擁有 1.3mm 超窄邊框，屏佔比能夠達到 94.6%，搭載 6.79吋 OLED 屏幕，刷新率為 120Hz，支援10.7億種色彩和 1.5K 超高清像素。屏幕峰值 HDR 最高亮度可達 6000nits。

HONOR X9d 搭載了 8,300mAh 超大容量青海湖電池，搭配自研抗老化演算法，電池的健康壽命能有6年，並號稱在正常使用的情況下可不充電連續使用3天，HONOR X9d 支援 66W 有線快充 + 7.5W 反向有線充電。手機單次充滿電，可以連續播放 23.8小時的影片、運行 6.8小時的遊戲以及進行 12.3小時的視像通話，如果手機僅有 2% 的電量，在超省電模式下還可以保證60分鐘通話。

防護方面，HONOR X9d 擁有瑞士 SGS IP69K 防水功能，手機機身搭載了三層防水結構2.0，HONOR X9d經歷了萬次入水測試，在1.5米的水深浸泡30分鐘後仍然可以正常使用。HONOR X9d可以應對各類複雜的水場景，如沖洗、潑濺、污水、熱水（浸泡10秒內）以及高壓水槍噴射，除此之外還能阻隔細小的顆粒、沙子和碎屑。

HONOR X9dc 還獲得了行業內第一個瑞士SGS三重防護頂級性能認證和 SGS 全機五星綜合可靠度認證。手機採用了創新設計的層緩衝、避彈衣級架構緩震層、非牛頓流體層，擁有超彈防摔技術、超強鋼化玻璃，手機能夠抗住2.5M高的意外跌落以及氣槍射擊，抗衝擊性提升112%。

影像方面，HONOR X9d 配備了 1.08億超感光主鏡頭，含光學防手震（OIS）和電子防手震（EIS），擁有1/1.67吋的感光元件，能夠提升影像體驗，且通過 HONOR Connect，手機可與其他系統（包括iOS）裝置傳高清動態像片。

AI 功能方面，HONOR X9d 有非常多 AI 功能，如關於影像的 AI 修圖、AI 圖片移除、AI 修復和 AI 擴圖等，讓用戶。關於屏幕護眼，有AI離焦護眼、綠洲護眼、3840Hz PWM 無風險調光、仿自然光護眼、AI 助眠顯示、硬件級低藍光、動態調光和極暗模式等，還支援 AI 暴雨觸控和 AI 手套觸控，用戶在暴雨、濕手或佩戴手套接聽電話、操作手機界面和拍照片時手機觸控依然流暢。

HONOR X9d（版本12GB + 256GB）的建議零售價為HK$2699，有朱砂紅、竹韻青、旭日金和幻夜黑四種配色可選。用戶從10月16日-10月22日在官方體驗店、特約零售商及各大網店平台預訂 HONOR X9d，將可以獲得總價值超過 HK$1500 的禮品！！！HONOR CHOICE Watch 2i （建議零售價HK$329）、HONOR CHOICE 藍牙音箱 Pro（建議零售價 HK$559），以及 180天只換不修服務及碎屏寶服務 （首年一次） （建議零售價 HK$649）。