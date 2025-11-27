大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
Hotel Artz Fair再創佳績 鞏固亞洲頂尖酒店藝術博覽會地位
12國藝術家齊聚香港 促進收藏家、創作者與觀眾深度交流
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月27日 - Hotel Artz Fair已於11月23日（星期日）圓滿落幕，再次成功舉辦一場融合藝術、文化與想像力的盛會，並進一步鞏固其作為亞洲頂尖精品藝術博覽會的地位。
本屆展會在11月21至23日於港麗酒店舉行，再度把酒店客房化身為親密的藝術空間，讓觀眾踏上一段獨特的藝術之旅，細賞來自12個國家及地區藝術家的多元作品，並與一眾創作者會面交流。這種別具特色的形式促進了藝術愛好者、收藏家、藝術家及畫廊之間的對話、互動與深度連結。
展會創辦人Garth Grierson與Terry Ma表示：「Hotel Artz Fair承接2024年首屆的成功，再次印證其作為亞洲領先酒店藝術博覽會的定位。今年更有多項突破，彰顯我們致力培育亞洲蓬勃藝術生態的承諾。」
今年焦點展覽之一為《Basquiat：兩年 · 四個瞬間》，由LG與Fingerprint共同贊助，並與私人收藏家合作，呈獻美國傳奇藝術家Jean‑Michel Basquiat（1960–1988）四幅珍稀原作。LG電子香港董事總經理Yuri Han表示：「很高興今次能與Hotel Artz Fair合作，透過全球首款無線透明OLED電視LG SIGNATURE OLED T的透明屏幕讓動畫能與背後的實體作品自然連結，形成層次豐富的視覺深度。這次合作不僅展現LG將尖端科技融入藝術與生活的品牌理念，更彰顯我們對推動本地藝術生態及跨界合作的重視。特別感謝藝術家簡耀宗，讓我們能進一步探索延伸科技與藝術的對話及可能性。」在螢幕背後是由簡耀宗聯同Fingerprint利用瑞士Droptix技術創作的作品，以第三重視覺維度與畫面形成呼應，讓觀眾在光影與畫面交疊中感受科技為藝術帶來的全新層次。
展會亦與享譽國際的英國藝術顧問及策展人Tanya Baxter合作。Baxter獲《Spear's》評選為全球500大藝術顧問之一。她指出：「酒店房間營造出親密氛圍，若能妥善展示Tracey Emin、David Hockney、Pip Todd‑Warmoth、Bridget Riley等極具潛力藝術家的作品，不僅能提供市場資訊，也能讓觀眾有機會購買限量版畫或小型作品，讓不同層面的觀眾都能開展藝術品收藏。」她補充說：「我認為這個藝術博覽會潛力無限，發展空間很大，專業度亦非常高，很高興能參與其中。」
另一亮點是與Gabangel合作，首次呈現日本經典角色ULTRAMAN與香港藝術家簡耀宗的歷史性聯乘。Gabangel董事Angelo Lee表示：「今次是我們首次參與酒店藝術博覽會，我們以『藝術撲克牌』為策展核心，並推出ULTRAMAN官方授權企劃，成功引起觀眾熱烈互動與共鳴。感謝主辦團隊專業支持，讓我們能專注創作並獲得肯定。這次經驗為我們注入信心，也期待未來帶來更多跨界創意，持續在Hotel Artz Fair這個舞台綻放火花。」
來自澳洲的壁畫藝術家Jamie Torpey分享：「這是我首次在香港展出，目前已在洽談數個委託作品，並已售出約五幅作品，可說是非常成功......我想我在香港還有很多未完成的計劃，我一定會再回來。」本地攝影師、Laurence Lai Gallery總監黎兆明亦報告佳績，他不但借助展會提攜後進，同場展出兩位新晉攝影師的作品，更於展會售出逾20幅攝影作品，並成功與高端收藏家及藝術愛好者建立聯繫。Baxter更讚揚大會安排：「我們對展會的組織非常滿意，從一開始就十分週到，媒體宣傳安排井然有序，觀眾人流穩定，展會氣氛熱烈。」
展會主辦單位重申，將持續支持新晉藝術家，豐富本地藝術生態，並推動全球藝術家的參與與交流。請關注展會Instagram帳號 @hotelartzfair，掌握最新消息與動態。
Hashtag: #HotelArtzFair #HotelArtzFair2025 #JeanMichelBasquiat #TanyaBaxter #ULTRAMAN #LG #Fingerprint #Gabangel #WilliamKan #HotelArtFair #ContemporaryArtFair #ArtInHotels #CuratedSpaces #ContemporaryArt #ArtistsToWatch #ArtisticJourney #ArtCollectors #ArtInvestment #ArtLovers #ArtSpotlight #HongKongArtScene #AsiaArtFair #GlobalArtFair #ArtBeyondWalls #ArtMeetsHospitality #LivingWithArt
https://www.instagram.com/hotelartzfair/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 Hotel Artz Fair
Hotel Artz Fair 由 Garth Grierson 與 Terry Ma 於 2024 年創立，致力打造一場親密且具互動性的藝術體驗。踏入第二屆，展會持續推動本地藝術生態發展，同時促進全球新銳、中生代及資深藝術家的作品更易被大眾接觸與欣賞。
新聞稿由客戶提供
