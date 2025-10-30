0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
Hotel Artz Fair 公佈國際級展覽陣容 Basquiat 傳世鉅作登場 ULTRAMAN 首度海外藝術聯乘震撼亮相
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月30日 - 第二屆 Hotel Artz Fair 將於2025年11月21日至23日假香港港麗酒店隆重舉行，主辦單位今日正式公佈本屆展會的重點藝術家及節目亮點。作為一場精品級藝術博覽會，Hotel Artz Fair 以獨特的形式將酒店客房轉化為溫馨如家的藝術空間，展出來自12個國家及地區、超過40位藝術家的精彩作品，為藏家與藝術愛好者提供一個親密互動、深入交流的理想平台。
Hotel Artz Fair 聯合創辦人 Garth Grierson 與 Terry Ma 表示︰「我們非常高興能再次把這種沉浸式且極具個人風格的藝術體驗帶到香港。今年，我們特別呈獻 Jean-Michel Basquiat 四幅極具代表性的經典作品、由國際知名藝術顧問Tanya Baxter 精心策劃的展覽，當中包括 Warhol 與 Chagall 等藝術巨匠的創作，以及日本傳奇英雄ULTRAMAN首度於日本以外地區與本地藝術家簡耀宗展開的歷史性藝術聯乘。這些展覽亮點正正體現我們致力推動藝術界限、深化本地與國際創意對話的承諾。」
國際新銳與中堅力量齊聚一堂
本屆展會匯聚來自世界各地的新晉與中生代藝術家，展現多元風格與創作能量。英國表現主義畫家 Jesse Grylls 以強烈情感筆觸打動人心；澳洲壁畫藝術家 Jamie Torpey 則以大膽抽象肖像作品吸引目光；香港藝術家簡耀宗展現其跨領域創作手法，巧妙融合傳統元素與當代美學。
中生代藝術家陣容同樣亮眼，包括英國畫家Pip Todd-Warmoth，其作品獲英王查爾斯三世私人收藏；土耳其畫家兼雕塑家 Coplu，以色彩豐富、情感深刻的創作廣受讚譽；日本藝術家深沢 尚宏則以細膩筆法與金箔層疊技法見稱，展現極致工藝美學。
策展巨匠與當代之聲並肩展出
國際知名藝術顧問 Tanya Baxter 曾獲《Spear's》評選為全球500位頂尖藝術顧問之一，將以其獨到的策展眼光為展會注入精彩亮點。她的展區將呈現後現代、英國現代派及當代藝術作品，涵蓋 Jean-Michel Basquiat、Marc Chagall、Tracey Emin、Bridget Riley 及 Andy Warhol 等藝術巨匠之作，並與新銳及中生代創作者的作品並列展出，包括 Rocco Ritchie 和 Pip Todd-Warmoth，交織出多元且深具對話性的藝術語境。
特別展覽：《Basquiat：兩年 · 四個瞬間》
是次展覽與私人收藏家聯合呈現，展出 Jean-Michel Basquiat（1960–1988）於 1982 至 1983 年創作的四幅關鍵作品。展覽以親密形式呈現，邀請觀眾走進 Basquiat 的創作世界，深入了解其藝術語言與文化影響力。此系列作品屬私人收藏，極少公開展出，具高度市場價值，此展覽印證本地藝術界的一個重要里程碑。
英雄首度現身 ULTRAMAN 跨界聯乘香港藝術
展會迎來歷史性時刻，由Gabangel呈獻，日本傳奇英雄ULTRAMAN首度於日本以外地區進行藝術聯乘。此首發合作邀請香港藝術家簡耀宗創作全新作品，將ULTRAMAN經典形象與本地創意能量融合，展現一場跨文化、跨世代的藝術對話。
沉浸式體驗 藝術不止於畫布
Hotel Artz Fair不僅是藝術展覽，更是一場感官盛宴。觀眾可參與由Venture Studios呈獻的藝術主題攝影體驗，拍攝富趣味性的個人化照片，留下展會專屬紀念。Whisky Cask Specialists 將帶領品酩導覽，讓賓客在輕鬆氛圍中探索威士忌的細緻風味。此外，一系列深入探討藝術、文化與創意的座談活動亦將同步舉行，激發觀眾思考與交流，延伸藝術的深度與廣度。
精選亮點藝術家
深沢 尚宏，日本
日本著名金箔藝術家深沢 尚宏以嶄新視角重塑傳統花鳥畫（Kachōga），融合金箔工藝與現代設計美學，開創出一種跨越東西方的「新傳統」風格。他筆下的鳥類常配以花冠與精緻紋飾，既有慶典氛圍亦引人深思。其代表系列《花鳥金語》探索自然與人類精神之間的和諧關係。他曾於亞洲及歐洲舉辦個展，作品亦獲 Mucha Foundation 收藏，其藝術猶如一場冥想式的視覺交響曲，在傳統與創新之間展開跨文化對話。
Damien Hirst，英國
Damien Hirst 是英國當代藝術界的重要人物，亦是「英國青年藝術家」（Young British Artists）運動的創始成員之一。他於1988年以展覽《Freeze》嶄露頭角，其作品常圍繞死亡與生命的主題，如《The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living》以保鮮鯊魚作為象徵。他的作品系列包括色點畫、蝴蝶畫及旋轉畫。2022年推出的《The Empresses》系列，以閃耀蝴蝶印刷作品向歷史上強大的女性致敬，其中 Taytu Betul 展現動態與抗衡之力，而 Theodora 則以深紅色調與對稱美學歌頌拜占庭的堅韌精神。
Coplu，土耳其
Coplu 是一位自學成才的土耳其藝術家，他的作品充滿童趣與想像力，貫徹「生命是美好的」這一信念。他善用心形、樹木、船隻、雲朵等自然符號，描繪人類情感與人與自然的深厚連結。畫面色彩鮮明、筆觸層次豐富，展現愛、自由與生活的美好。他的創作足跡遍佈全球，作品深受各地觀眾喜愛，其中大型雕塑作品《Nature of Love - Warmth》更獲新加坡樟宜機場收藏，現永久展示於第四航廈。Coplu 以獨特風格融合壓克力顏料與多種媒材，呈現人類在生命旅程中的情感與互動，跨越文化界限，傳遞正面能量與希望。
何兆敞，香港
香港藝術匠人何兆敞擅長將傳統工藝轉化為富詩意的可穿戴藝術。自幼接受設計訓練，透過親身實驗多種技法建立獨特創作語言。他的作品蘊含對自然、家庭與生命短暫美的深刻感悟，靈感多源自子女與個人經歷。何氏的雕塑式飾品散發溫暖與純真，比例精準，工藝細膩，融合琺瑯、寶石、鈦金與黃金，並結合精密機械結構，每件作品皆展現其情感、創新與優雅的藝術哲學。
劉力國，中國
中國當代藝術家劉力國以融合傳統美學與現代媒材見稱，創作出視覺衝擊力強、概念深刻的作品。畢業於中國戲曲學院，劉氏作品常探討文化記憶、身份認同與社會變遷，並以諷刺與戲劇性手法呈現。他的代表作「經典系列」陶瓷雕塑，以標誌性的「屁股」造型結合灰色幽默與象徵敘事。自1990年代中國藝術運動以來，他持續探索傳承與創新的交界，近作更關注生態議題與快速變遷中的生活節奏。
金會源，南韓
南韓藝術家金會源深受傳統「白瓷月壺」（Baekjamoon）優雅意象啟發，將其重新詮釋為沉思空間，壺中柳枝閃爍搖曳於藍色調中，彷彿被無形微風輕撫。這些細緻造型在靜謐中展現動感，層疊記憶與感知，將東方美學與當代極簡主義巧妙融合，引領觀者進入一個沉靜而情感流動的世界。金氏持續探索材質與造型的情感共鳴，建立出獨特的視覺語言，深植於韓國美學之中。
關於 Hotel Artz Fair
Hotel Artz Fair 由 Garth Grierson 與 Terry Ma 於 2024 年創立，致力打造一場親密且具互動性的藝術體驗。踏入第二屆，展會持續推動本地藝術生態發展，同時促進全球新銳、中生代及資深藝術家的作品更易被大眾接觸與欣賞。
