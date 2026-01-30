Hotel ICON「阿拉斯加帝王蟹松露花膠」自助餐人均$471起 歎阿拉斯加蟹肉海鮮粥、臘味花膠黑松露糯米飯 泰式宵夜只需$108

獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
尖沙咀唯港薈Hotel ICON的人氣餐廳THE MARKET，近期帶來雙重驚喜！有全新升級的「阿拉斯加帝王蟹松露花膠」自助餐饗宴，集結阿拉斯加帝王蟹、黑松露、花膠三大矜貴食材，以頂級海鮮與奢華珍饌帶來層次豐富的味蕾體驗；更有打破常規的「泰」夜繽紛夜宵時光，聯同泰國駐香港總領事館打造地道泰北風味宵夜，一直延伸至凌晨兩點！無論想在黃昏前品嘆蟹鮮膤潤的松露盛宴，還是在深夜時分開啟一場泰式燒烤之旅，THE MARKET都能滿足味蕾的期待！
「阿拉斯加帝王蟹松露花膠」自助餐 歎黃金炒蟹/蟹肉三文魚籽丼飯
The Market 全新升級「阿拉斯加帝王蟹松露花膠」自助餐，除了保留原有矜貴的日本築地直送即燒阿拉斯加帝王蟹腳，更帶來一系列矜貴的松露及花膠菜式！由日本築地直送的即燒阿拉斯加帝王蟹腳繼續坐鎮，加碼來一碗阿拉斯加蟹肉海鮮粥、以多種蟹種、蟹膏搭配海鮮熬煮，金黃色澤盡顯鮮甜滋味；晚市限定的冰鎮加拿大長腳蟹、黃金炒蟹、蟹肉三文魚籽丼飯各具風味，其中三文魚籽可無限添加，暢享豐盛鮮味。
廚師團隊以花膠入饌，變化出無限驚喜，麻醬花膠雞絲沙律將花膠的豐富膠質與嫩滑雞絲相結合，口感層次鮮明；晚市精選的臘味花膠黑松露糯米飯，由大廚現場火焰烹調，糯米吸收臘味精華，釋放濃郁鮮味；而黑松露鮑魚炆花膠以濃郁鮑汁慢火炆燉，膠質豐厚，香氣四溢。自助晚餐期間，每位硬可免費獲贈桃膠花膠燉鮮奶，香濃牛奶搭配滿含骨膠原的花膠，溫潤香甜。最後當然不能錯了松露菜式，日本溫泉蛋配黑松露是必試之作，細膩滑嫩的溫泉蛋與松露的獨特芳香堪稱味覺享受；晚市的紅燒黑松露豬肋骨則將松露香氣融入肉質，餘韻悠長。甜品區同樣驚喜不斷，花膠葡撻以酥香牛油撻皮包裹加入花膠件的嫩滑蛋奶餡，為傳統甜品注入新意；薑母椰子雪糕配脆皮花膠巧妙平衡冰涼與溫暖，椰香雪糕中透出老薑母的淡淡辛香，甜而不膩，有驚喜！
The Market自助午餐饗宴
優惠：$471｜
原價：$493起
The Market自助晚餐饗宴
優惠：$922｜
原價：$999起
「泰」夜繽紛夜宵時光 歎泰北菜式
想不到自助餐也能歎到凌晨兩點！原來市場餐廳與泰國駐香港總領事館聯手推出首個宵夜套餐「泰宵•甜饗」，更獲泰象啤酒鼎力支持，一起遠離白日喧囂，在深夜時光裡放鬆心情，盡情品味泰式甜點與燒烤的獨特魅力！宵夜由泰國主廚Jack Pinkkang師傅與專業糕點團隊精心打造。執意以優質食材搭配地道香料，還原最纯正的泰北風味。單是泰式小食拼盤已覺豐富多彩，米通、蝦片、豬皮、芒果乾香氣各異，搭配椰汁豬肉醬與柚子沙律，開胃又地道；必食泰香燒烤拼盤，生蠔、鮑魚、大頭蝦、雞肉串燒、豬肉串燒、泰式香腸、魷魚應有盡有，每款各配一串，豐盛十足。食材經炭火炙烤後香氣撲鼻，搭配Jack師傅自家特製的四款泰式醬汁——沙爹醬、泰式海鮮醬、酸子醬與辣醬，酸、甜、鹹、辣層次分明，盡顯泰式風味精髓。再來一杯泰象青檸梳打水，清爽解膩；甜點則不要錯過經典的芒果糯米飯和泰式紅寶石配芋頭雪糕，充滿泰或風情的冰涼清甜，更過癮！
「泰」夜繽紛夜宵時光
優惠價：$108起
日期：1月2日至3月14日
時間：逢星期五至六 晚上10:30至凌晨02:00
THE MARKET
地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈2樓（地圖）
