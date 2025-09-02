House of Great Treasure全新陳列室，誠邀你想像廚房的無限可能

如果你對陳列室的印象仍停留在雜亂無章、令人眼花撩亂的展示空間，位於銅鑼灣的全新House of Great Treasure廚房設備陳列室，定能讓你徹底改觀。

位於禮頓道54號的House of Great Treasure由Hero Design操刀，以策展式手法展示超過250件優質廚具，讓你能在真實的家居氛圍中，感受產品的設計魅力。 Great Treasure Group董事總經理Benjamin Liang表示：「這裡是一個提供靈感的地方，讓訪客盡情想像理想廚房的可能性。」

這個佔地5,000呎的雙層空間，以不同廚房風格為主題逐一展開——從北歐簡約風、當代Haussmann風到現代工業風，過渡自然，盡展集團的多元化產品線。例如充滿柔美氣息的粉紅雲石配奶油色廚電；工業風黑色拉絲鋼櫃、不鏽鋼檯面和家電，再配上黑色雲石吧檯；或純白配搭橡木條子飾面的質感廚櫃等。

場內所有廚房中島均經過獨特設計，呈現不同造型，全場更巧妙融入精選Artemest意大利家具，營造質感生活場景。正如Benjamin所言，陳列室致力成為廚藝及美食愛好者、設計師，及建築師汲取廚房裝修設計靈感的聖地。

連接兩層的雲石樓梯是展示廳一大設計亮點，樓梯旁的色彩樣本牆展示達216種RAL Classic色調，可為STEEL CUCINE的Ascot及Genesi系列進行自由配搭。當你拾級而上細賞這些色彩時，牆面猶如藝術裝置般引人注目，與集團所代理眾多品牌共同秉持的「功能與美學並重」理念不謀而合。

自1992年成立以來，集團一直是頂級廚房設備的領先供應商。憑藉在香港和澳門的深厚根基，集團帶來世界各地的頂級廚房設備，主要來自意大利和德國。現在八大頂級品牌匯聚一堂，帶來最優質的廚房解決方案。

首先是地面層展示的FULGOR MILANO Urbantech爐具系列。這個意大利品牌以時尚設計及純正意式工藝見稱，產品涵蓋室內電器及戶外燒烤設備。

Urbantech系列採用獨特啞光黑搪瓷飾面，配以簡潔俐落的線條設計，觸感極佳。此飾面與雙色櫥櫃及金屬裝飾完美搭配，讓家中下廚空間更具個性。若追求較經典的美感，不鏽鋼或黑鏡飾面亦是理想之選。

同層還展出百年德國品牌BLANCO，帶來逾80款工藝與技術兼備的廚房設備。BLANCO提供完整的用水解決方案，從鋅盆、水龍頭到完整的垃圾處理系統，以創新材料和多元色彩聞名。品牌在歷史上創下多個業界先河，包括推出單件雙盆設計，以及於1981年率先將彩色Silacron鋅盆推出市場。

另一項專利創新物料Silgranit，是一種以天然石英砂為主要成分的花崗岩複合鋅盆物料。 Silgranit提供八種色彩選擇，而且耐用易保養，更具抗污漬、耐高溫及防刮花功能。採用Silgranit製造的METRA鋅盤，以直線型設計配搭深闊盆體，適合各種室內風格。

另外，榮獲紅點設計大獎的VINTERA XL 9鋅盆系列，為現代廚房注入優雅樸實的田園風情。鋅盆配備90cm闊特大容量，提供平嵌或底嵌式安裝，其Silgranit表面亦非常易於打理。兩個系列均可在新陳列室中找到，連同多款BLANCO水龍頭型號，包括Catris、BLANCOCULINA-S II和AVONA-S等。

針對更專業的烹飪需求，意大利品牌STEEL CUCINE帶來高效不鏽鋼廚房方案，是內外兼備的專業選擇。品牌自1992以來鋼材應用於廚房設計以來，一直致力以鋼材為核心，打造媲美餐廳級別表現的家用廚房電器。

以Genesi系列為例，這個涵蓋爐具、抽油煙機、嵌入式烤爐及雪櫃等的完整產品線，採用耐用不鏽鋼製造，並以人體工學設計為重點考量。金屬旋鈕、10度傾斜控制面板及與廚房枱面同一水平的爐面設計，處處都是品牌以人為本的心思。

另一系列Ascot則以復古經典造型配搭流線外形，與鄉村風格廚房特別相配。兩個系列均於上層展出，並可按樓梯藝術牆上展示的豐富色彩進行訂製方案。

另一意大利品牌CRISTAL，是嵌入式廚房解決方案 的品牌首選，可謂香港小巧家居的一大喜訊。憑藉30年經驗，CRISTAL多年來已進駐不少住宅發展項目。

1992年引進亞洲第一款電及氣體一體爐。這種創新理念延續至2016年，推出多功能意大利製ESSENCE系列，同樣於展示廳內展出，專為滿足現代廚房設計日益增長的需求而設。系列以優質飾面及嵌入式設計見稱，包括蒸汽烤爐組合、多功能微波爐烤爐組合、電烤爐等。

陳列室其他知名品牌還包括DRYMASTER浴室寶、TEXER戶外鋅盆櫃、來自加拿大的Urban Cultivator室內種植機，以及意大利Yalos Murano手工藝術盆。

值得一提的是，上層特設由Hero Design和巴西設計師Juliana Vasconcellos聯手打造的商用廚房及私人宴客空間， 展示集團旗下商用廚房品牌Polytek Engineering的多款產品。 這裡的設計靈感源自巴西和香港的自然美景，並以Juliana的標誌性家具作品點綴，包括Cloud Table和Giraffe Chair，優雅大方。

為培育本地人才及為創意業界出一分力，團隊更舉辦瓷磚設計比賽，邀請本地學生創作糅合巴西和香港文化元素的定制作品，用於私人廚房。得獎學生Henry Ho Fung的設計巧妙融合兩地地標，例如獅子山與基督救世主像，和諧共處於同一牆面。

Benjamin總結：「能夠設計並打造屬於自己的下廚空間，是一個非常幸運和難得的機會，人生中往往只有那麼一兩次這樣的機會。所以歡迎大家前來想像未來廚房的可能性，親手感受這些廚電，甚至目睹它們的實際運作。」

從尖端廚房科技、精緻裝潢到本地藝術，House of Great Treasure名副其實匯聚各路珍寶，歡迎前來親身體驗。

地址：香港銅鑼灣禮頓道54號（營業時間：星期一至星期六 10:30am – 7:30pm；星期日 11:00am – 6:00pm）

