新年大掃除2026｜別讓手機成為細菌溫床！正確清潔 3 步驟，保護螢幕不傷機

你知道嗎？有研究顯示手機螢幕上的細菌含量比馬桶座墊高出 10 倍。在病毒不斷變異的 2026 年，清潔手機已不再是「美觀」問題，而是「健康」與「設備壽命」的保衛戰。本文將拆解如何正確清潔現代智慧型手機，包括各類大摺、細摺與鈦金屬機身，並避開致命的清潔誤區。

要記住清潔不只是為了衛生，還能提升效能！清潔充電埠內的棉絮與灰塵，能減少充電時引起過熱意外的機會。此外，乾淨的鏡頭能讓 AI 影像演算給你更好的拍攝效果。

你可能做錯的清潔步驟？

不要直接噴灑清潔劑／酒精在手機上！

擦拭手機表面已經不再足夠，隨著硬體配置進化，舊方法可能導致以下風險：

疏油層毀損： 直接噴灑酒精會溶解螢幕防指紋塗層，讓螢幕越擦越油。

密封膠失效： 過度潮濕會侵蝕手機的防水膠圈。

硬體損壞：高規手機配備更多精密感測器，錯誤的力道可能會導致零件損壞！

用衛生紙擦螢幕：粗糙纖維會留下永久細小刮痕，應該使用專用超細纖維布。

水洗手機 (即便有 IP68)：肥皂水有機會破壞防水密封性，使用微濕布擦拭即可。

用金屬針挑充電埠：可能導致電池短路或接點毀損，如果需要，使用防靜電鑷子或牙籤。

專業級手機清潔 3 步驟

輕力擦拭避免刮花螢幕。

1. 表面除塵：拒絕沙塵刮傷

在擦拭之前，必須先移除物理顆粒。

動作： 使用柔軟的細毛刷（如化妝刷或專用除塵刷）清理揚聲器孔與充電埠。

專家建議： 務必先拆除保護殼，保護殼內側堆積的微小沙礫是磨損手機邊框的元兇。

2. 精準消毒：選擇正確的溶劑

不要直接對著手機噴灑任何液體！

工具： 準備一塊超細纖維布。

做法： 將 70% 異丙醇或 75% 藥用酒精噴在布上，使其微濕，再輕輕擦拭機身背面與側面。

禁忌： 嚴禁使用漂白水、洗潔劑或壓縮空氣噴罐。

3. 螢幕護理：保護關鍵塗層

螢幕是手機最脆弱的部分，也是維修報價中最貴的零件之一。

技巧： 僅使用微量清水或專業螢幕清潔劑沾濕拭鏡布，由內向外畫圓擦拭。

特殊機型： 若為摺疊螢幕，因其表面多為柔性塑料或超薄玻璃 (UTG)，請僅使用乾布擦拭，避免液體滲入轉軸或損壞專用的螢幕保護貼。

你的手機現在正處於細菌超標狀態嗎？現在就拿起拭鏡布，按照上述步驟進行 3 分鐘大掃除！如果你發現手機充電埠已嚴重積塵，建議尋求專業維修店進行深層超音波清理。

