焦點

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。
Yahoo Tech

新年大掃除2026｜別讓手機成為細菌溫床！正確清潔 3 步驟，保護螢幕不傷機

2026 年的手機有新設計、新材料，清潔方式也要與時並進！

Yahoo Tech
更新時間
新年大掃除2026｜別讓手機成為細菌溫床！正確清潔 3 步驟，保護螢幕不傷機
新年大掃除2026｜別讓手機成為細菌溫床！正確清潔 3 步驟，保護螢幕不傷機

你知道嗎？有研究顯示手機螢幕上的細菌含量比馬桶座墊高出 10 倍。在病毒不斷變異的 2026 年，清潔手機已不再是「美觀」問題，而是「健康」與「設備壽命」的保衛戰。本文將拆解如何正確清潔現代智慧型手機，包括各類大摺、細摺與鈦金屬機身，並避開致命的清潔誤區。

要記住清潔不只是為了衛生，還能提升效能！清潔充電埠內的棉絮與灰塵，能減少充電時引起過熱意外的機會。此外，乾淨的鏡頭能讓 AI 影像演算給你更好的拍攝效果。

你可能做錯的清潔步驟？

不要直接噴灑清潔劑／酒精在手機上！
不要直接噴灑清潔劑／酒精在手機上！
廣告

擦拭手機表面已經不再足夠，隨著硬體配置進化，舊方法可能導致以下風險：

疏油層毀損： 直接噴灑酒精會溶解螢幕防指紋塗層，讓螢幕越擦越油。

密封膠失效： 過度潮濕會侵蝕手機的防水膠圈。

硬體損壞：高規手機配備更多精密感測器，錯誤的力道可能會導致零件損壞！

用衛生紙擦螢幕：粗糙纖維會留下永久細小刮痕，應該使用專用超細纖維布。

水洗手機 (即便有 IP68)：肥皂水有機會破壞防水密封性，使用微濕布擦拭即可。

用金屬針挑充電埠：可能導致電池短路或接點毀損，如果需要，使用防靜電鑷子或牙籤。

專業級手機清潔 3 步驟

輕力擦拭避免刮花螢幕。
輕力擦拭避免刮花螢幕。

1. 表面除塵：拒絕沙塵刮傷

在擦拭之前，必須先移除物理顆粒。

動作： 使用柔軟的細毛刷（如化妝刷或專用除塵刷）清理揚聲器孔與充電埠。

專家建議： 務必先拆除保護殼，保護殼內側堆積的微小沙礫是磨損手機邊框的元兇。

2. 精準消毒：選擇正確的溶劑

不要直接對著手機噴灑任何液體！

工具： 準備一塊超細纖維布。

做法： 將 70% 異丙醇或 75% 藥用酒精噴在布上，使其微濕，再輕輕擦拭機身背面與側面。

禁忌： 嚴禁使用漂白水、洗潔劑或壓縮空氣噴罐。

3. 螢幕護理：保護關鍵塗層

螢幕是手機最脆弱的部分，也是維修報價中最貴的零件之一。

技巧： 僅使用微量清水或專業螢幕清潔劑沾濕拭鏡布，由內向外畫圓擦拭。

特殊機型： 若為摺疊螢幕，因其表面多為柔性塑料或超薄玻璃 (UTG)，請僅使用乾布擦拭，避免液體滲入轉軸或損壞專用的螢幕保護貼。

你的手機現在正處於細菌超標狀態嗎？現在就拿起拭鏡布，按照上述步驟進行 3 分鐘大掃除！如果你發現手機充電埠已嚴重積塵，建議尋求專業維修店進行深層超音波清理。

👉Apple 認證 AirPods 最佳清潔液是這兩品牌卸妝水！詳細教學逐點拆解

消毒濕紙巾選擇：

Clorox 消毒濕紙巾
Clorox 消毒濕紙巾

按此購買 Clorox 消毒濕紙巾

75% 乙醇酒精濕紙巾 20 片裝
75% 乙醇酒精濕紙巾 20 片裝

按此購買 75% 乙醇酒精濕紙巾 30 片裝

小林眼鏡清潔師
小林眼鏡清潔師

按此購買小林眼鏡清潔師

擦拭布選擇：

Apple 擦拭布
Apple 擦拭布

按此購買 Apple 擦拭布

SCOTCHBRITE 萬用微纖抹布
SCOTCHBRITE 萬用微纖抹布

按此購買萬用微纖抹布 (8片)

更多內容：

清潔 iPhone

清潔 Pixel 手機

Keep your Galaxy phone clean

Your phone is a breeding ground for fecal bacteria. This is how to keep it clean and prevent getting sick

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

馬年運程工具

其他人也在看

食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題

食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題

農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。

Yahoo Food ・ 3 小時前
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）

消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）

消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。

Yahoo Food ・ 1 天前
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩

周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩

周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運

2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運

2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！

Yahoo Style ・ 1 小時前
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》

中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 小時前
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人

東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人

《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。

Yahoo娛樂圈 ・ 18 小時前
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗

容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗

前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL

Yahoo娛樂圈 ・ 21 小時前
【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）

【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）

惠康今期有多款超值產品，買任何產品加$29換購2件維達萬用廚紙 (4卷裝)（總值$50）；買任何維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿 $88，送維他冷泡無糖茶6包裝1排、壽桃幼/寬蝦子麵454克1包及李錦記鮑魚180克1罐（總值$64）；知育菓子系列產品買2送1，平均$26.6/件；19 Crimes 躍升紅酒/莎當妮白酒 750毫升，優惠價$100/2支，平均$50/支，快啲嚟惠康掃貨啦！

Yahoo著數 ・ 26 分鐘前
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難

Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難

Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！

Yahoo Style ・ 4 小時前
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償

康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償

將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。

28Hse.com ・ 17 小時前
卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3

卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3

【Now Sports】曼聯上輪英格蘭超級聯賽擊退熱刺，在聯賽榜穩守第4位，紅魔鬼周中出戰韋斯咸，若然卡域克領軍5連勝，球隊便升上第3位。卡域克（Michael Carrick）帶曼聯豪取英超4連勝，周中快車期周二作客近況不俗的護級分子韋斯咸，只要再全取3分，便可升上第3位最少24小時，因為坐在這個位置的阿士東維拉，周三才會進行迎戰白禮頓聯賽。卡域克賽前被問到會否想到在紅魔鬼的任期有多長久，他指出一切言之尚早。44歲的卡域克說：「現在不是時候評價球隊有多好及成功，因為沒有任何事情發生，我們希望今後做得更多，到季尾才看看有甚麼事發生。」至於卡域克亦盛讚隊長般奴費蘭迪斯是一位具智慧球員，對球會的事樣樣關心，是值得尊重及可合作愉快的隊員。

now.com 體育 ・ 13 小時前
近藤真彥結婚32年罕晒親子照　父子齊跑馬拉松

近藤真彥結婚32年罕晒親子照　父子齊跑馬拉松

【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公

東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
中國豪奪全球70%成熟製程晶片訂單 美禁令成最強助攻

中國豪奪全球70%成熟製程晶片訂單 美禁令成最強助攻

隨著全球半導體產業鏈的結構性調整，日本共同社報導稱，數據顯示，截至 2025 年底至 2026 年初，全球高達 70% 的成熟製程晶片訂單已高度集中流向中國工廠。

鉅亨網 ・ 22 小時前

大圍名城女子收衫疑失足高處墮下　昏迷送院

【Now新聞台】一名女子懷疑在大圍住所露台收衫時，失足墮樓昏迷送院。 現場是大圍美田路1號名城五座一個單位，早上八時許，一名57歲女子在客廳露台收晾衣物，並踏上露台的花盆位置，懷疑失去平衡，半身跌出露台，女兒發現後趕緊上前，未能及時將母親拉回屋內，她隨即從單位墮下。警方及救護員接報到場，將傷者送往威爾斯親王醫院搶救，案件列作有人從高處墮下處理。#要聞

now.com 新聞 ・ 17 小時前
「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器

「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器

「我佛慈機」吊飾，近期在網上爆紅！超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器，由本地品牌 Lonely Kidney 出品，曲目有「四字五音」、「南無觀世音菩薩」，一眾想要普渡眾生氛圍、淨化身心靈的朋友，也許可以考慮入手。

Yahoo Style ・ 2 小時前
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論

張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論

近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。

姊妹淘 ・ 23 小時前
麥當勞大富翁｜香港50週年版登場！巨無霸/薯條做棋子 換購價＋開賣日期 App$30歎雙層芝士孖堡餐

麥當勞大富翁｜香港50週年版登場！巨無霸/薯條做棋子 換購價＋開賣日期 App$30歎雙層芝士孖堡餐

為了慶祝香港麥當勞 50 週年，官方宣布首度推出「Monopoly大富翁香港麥當勞50週年版」！這套限量版桌上遊戲不單以經典角色如滑嘟嘟、漢堡神偷為主角，棋子更化身成金屬巨無霸及薯條，極具收藏價值！同場加映麥當勞App最新一週美食優惠，低至$30就歎到雙層芝士孖堡餐。 即睇內文鎖定開賣時間及換購方法！

Yahoo Food ・ 1 小時前
這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！

這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！

畫面中可見李冰冰以俐落黑色禮服登場，氣場依舊是熟悉的國際影后等級；一旁的妹妹則以深綠西裝造型現身，風格幹練成熟，散發典型女強人氣場。兩人一柔一剛卻同樣高級，並肩畫面不只沒有被比下去，反而呈現出「雙強配置」的視覺張力，也難怪評論區幾乎一面倒稱讚：「這家基因...

styletc ・ 20 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）

【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）

優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！

Yahoo著數 ・ 23 小時前
特朗普稱將阻止美加新建大橋啟用 稱要擁有該橋半數權益

特朗普稱將阻止美加新建大橋啟用 稱要擁有該橋半數權益

美國總統特朗普在社交媒體上貼文要脅，將阻止連接美國底特律與加拿大安大略省溫莎市的新建46億美元大橋啟用。

AASTOCKS ・ 1 小時前