HPV疫苗助力低收入國家 140萬女性成功避死亡威脅

（法新社日內瓦16日電） 全球疫苗免疫聯盟（Gavi）今天宣布，一項為期3年、將人類乳突病毒（HPV）疫苗引進低收入國家的努力，已成功避免140萬名女性死於子宮頸癌。

Gavi在聲明中指出，在聯盟與低收入國家共同努力下，「估計目前已有8600萬名女孩受到保護，免於罹患子宮頸癌的主要病因」。

這個組織為配合「全球消除子宮頸癌行動日」（World Cervical Cancer Elimination Day）發表聲明，指出已成功預防「約140萬例未來的死亡案例」。

廣告 廣告

感染HPV所導致的癌症對低收入國家的威脅尤其嚴重，這些國家往往缺乏篩檢服務及治療資源。根據Gavi統計，2022年全球35萬起子宮頸癌死亡案例中，有9成來自這些國家。

Gavi指出，非洲地區疫苗施打率從2014年的4%，大幅提升至2024年底的44%，甚至高於歐洲的38%。

這個聯盟表示，他們運用規模經濟（economies of scale）成功降低價格，使大約50個較貧困國家能取得疫苗。

聲明指出：「Gavi成功爭取疫苗廠商投資HPV疫苗，如今Gavi支援的國家，每劑疫苗價格介於2.90到5.18美元，而其他地區則超過100美元。」

Gavi執行長尼西塔（Sania Nishtar）說：「這種通力合作，正帶動全球在消除這種影響女性的致命疾病方面取得重大進展。」但她同時警告，子宮頸癌目前平均每兩分鐘仍導致1名女性死亡。

2022年，世界衛生組織（WHO）正式支持將HPV疫苗接種從原先的兩劑改為單劑的建議，此舉使得現有疫苗數量能保護兩倍的人數。