HTC 海外推出電競風入門機，曾經王者今只出授權機
在杜拜 GITEX 2025 資訊科技展上，曾是 Android 手機市場領導者的 HTC 帶來多款未發佈新機。
此次展會中，一款「電競風」新機尤為吸睛。它採用紅黑撞色背蓋設計，線條利落，風格突破 HTC 以往沈穩調性，更貼合玩家與潮流需求。該機鎖定平價電競市場，搭載紫光展銳 T765 中階處理器，主打良好能效比，內置 5600mAh 電池，還配備 5000 萬像素主鏡與 1600 萬像素前鏡。
同時，展會上還有四款不同設計的 Wildfire 系列新機，鏡頭規格從單鏡頭到三鏡頭不等，覆蓋入門至中階市場，展現出 HTC 完善產品線的意圖。
值得注意的是，這批新機為 HTC 官方授權產品，由其他公司負責製造和銷售，計劃於今年秋季在部分地區上市，並非 HTC 官方旗艦續作。此前，HTC 已將業務重心轉向 VR、元宇宙及智能眼鏡（VIVE Eagle）等領域，手機業務許久未有動靜。
照片來源：Yamane Hakase @X.com
