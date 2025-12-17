HTC VIVE Eagle 登陸香港：用 Google AI 模型翻譯、辨物，台灣視障首購客藉科技「看見」世界

久久未有在香港發新品的 HTC 終於回歸，把他們年度重點產品、首款 AI 智能眼鏡 VIVE Eagle 帶到香港。在發佈會後的傳媒圍訪中，HTC 全球產品負責人葉申 (Shen Ye) 除了剖析產品的技術路線圖，更分享了一個發生在台灣首賣活動上的感人故事，展現了 AI 科技如何真正改變人類生活。

科技有溫度：視障用家藉 AI 重獲「視界」

談及 VIVE Eagle 的開發初衷，葉申表示，HTC 一直思考如何讓科技自然地融入生活。他分享道，早前 VIVE Eagle 在台灣首賣時，排在第一位的顧客竟是一位視障人士。葉申回憶道，該名用家即場戴上眼鏡，透過 VIVE Eagle 的鏡頭與 AI 語音助理，準確地辨識出周遭環境的物體與資訊，而這位用家現在已成為產品團隊的重要夥伴，積極回饋使用意見。

整合 Google Gemini 打造開放式 AI 生態

HTC VIVE Eagle 登陸香港：用 Google AI 模型翻譯、辨物，台灣視障首購客藉科技「看見」世界

廣告 廣告

在技術層面，葉申強調 VIVE Eagle 採用了「開放式 AI 架構」。有別於封閉系統，HTC 選擇深度整合主流的 Google Gemini 大型語言模型，這意味著眼鏡的「智商」會隨著 Google 模型的更新而同步進化。目前系統支援國語及英語，並預計於 2026 年上半年加入粵語支援，以配合香港用家需求。

40 國語言即拍即譯 旅遊最強拍檔

VIVE Eagle 強大的功能亦體現在旅遊場景。支援超過 40 種語言（包括英、法、日、韓、德等）的「即拍即譯」功能，讓用家在巴黎咖啡館或東京街頭，只需一句指令，眼鏡便能捕捉並翻譯眼前的餐牌或路標。配備 1200 萬像素超廣角鏡頭，用家只需說「Hey VIVE，拍照」，即可捕捉第一人稱視角的精彩瞬間。

聯乘 1O1O、csl、SmarTone 及溥儀眼鏡

為了在香港打造完整的生態圈，HTC 宣佈與 1O1O、csl、SmarTone 及溥儀眼鏡合作。VIVE Eagle 已於 12 月 11 日開賣，備有紅、咖、灰、黑四色，建議售價 HK$3,988 。

VIVE Eagle AI 眼鏡機身重量僅 49 克，備有 ZEISS 太陽鏡片或抗藍光透明鏡片。凡購買即送價值港幣 600 元的 24 個月「VIVE AI Plus」服務。搭配指定電訊商 5G 計劃可享優惠價，另附送溥儀眼鏡港幣 500 元配鏡優惠券。

更多內容：

HTC AI眼鏡開賣！ 門市多人 視障民眾：聲控＋幫閱讀

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk