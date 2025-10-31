Huawei全新智能系列：手機、平板電腦、降噪耳機，一次滿足工作學習娛樂
Huawei香港近日發佈多款智能新品，包括全能平板MatePad 12 X 2025、輕巧高效的MatePad 11.5 2025，以及首度搭載「紅楓原色鏡頭」的 nova 14 系列智能手機和FreeBuds 7i無線耳機，全面覆蓋工作、學習與娛樂場景。
新版柔光屏配全新手寫筆
MatePad 12 X採用全金屬一體成型機身及幻彩珠光工藝，重555克、厚度僅5.9毫米。配備納米級紋理設計的12吋PaperMatte柔光屏可降低反射與藍光，並獲得SGS低視覺疲勞與 TÜV Rheinland低藍光、無閃爍認證。平板預載PC級WPS Office，配合跟機的智能磁吸鍵盤及支援NearLink 技術的全新M-Pencil Pro，實現電腦級文書與創作體驗。
MatePad 12 X可配合智能磁吸鍵盤使用，有電腦級的使用體驗。
PaperMatte柔光屏用上納米級紋理設計，可降低 60%熒幕反射率及消除99% 干擾光。
平板同時支援Huawei Notes筆記應用，可分屏操作及錄音同步回放，方便整理課堂與會議重點。預載GoPaint專業繪畫軟件，內置逾150種筆刷及多圖層編輯，輕鬆創作專業畫作。音效方面採用 Huawei Sound 六揚聲器系統，並配備10,100mAh電池及支援66W SuperCharge快充，續航與性能兼備。售價$4,199，預訂支付$300訂金可享$800機價扣減，兼能以$399優惠購買M-Pencil Pro。
MatePad 12 X採用全金屬一體成型機身及幻彩珠光工藝，厚度僅5.9毫米。
支援NearLink 技術的全新M-Pencil Pro，帶來更好的創作體驗。
學習與創作兼備
MatePad 11.5 2025提供8 + 128和8 + 256兩款，後者搭載PaperMatte柔光屏。內置WPS Office、Huawei Notes及GoPaint軟件，支援可拆式鍵盤及40W SuperCharge快充，並內置10,100mAh電池。8 + 128版本售價$1,899，預訂支付$200訂金可享$500機價扣減；8 + 256的PaperMatte版附鍵盤售$2,999，兼能以$299優惠購買M-Pencil（第三代）。
nova系列首配紅楓原色鏡頭
nova 14系列是nova系列首款搭載「紅楓原色鏡頭」的智能手機，結合升級版XD Portrait人像引擎，色彩準確度較傳統RGB傳感器提升120%。高階型號 nova 14 Pro 採用5,000萬像素超光變主鏡頭（f/1.4–f/4.0 十段光圈）、1,200萬像素長焦及112°超廣角微距鏡頭；前鏡頭同樣為5,000 萬像素，支援0.8x - 5x變焦。
nova 14 Pro採用 6.78 吋四曲面屏幕。
備有三款色機身選擇。
手機外觀採「星軌環」鏡頭模組與冰晶紋理背蓋設計，搭載升級版EMUI系統，加入AI手勢操控、智控鍵及AI訊息保護。內置5,500mAh電池，支援100W SuperCharge Turbo快充，充電5分鐘可播放影片5.3小時。nova 14定價$2,699，Pro 版售$3,799，購機更送Huawei智能體脂磅。
搭載「紅楓原色鏡頭」，可提升攝影的色彩表現。
nova 14 Pro搭載5,000 萬像素前鏡頭，支援0.8x - 5x變焦。
空間音頻動態降噪耳機
FreeBuds 7i 採用智能動態降噪4.0技術，全頻段平均降噪深度達28dB，並配備三麥克風 + 骨傳導收音系統，降噪反應速度低於0.5秒。耳機配備11毫米四磁鐵動圈，支援頭部追蹤空間音效及AI通話降噪。售價$599。
同場加映
HKT推出全新增值服務「AI 神數」
香港電訊 (HKT) 推出的全新AI增值服務「AI 神數」，主打結合深度學習與傳統玄學元素，針對本地賽馬市場打造專屬大模型。該系統匯聚六年的完整賽馬數據，包括賠率、練馬師、馬匹成績等，同時結合馬名前拆字、萬年曆等易學玄學內容，為馬迷提供「智能分析 + 玄學靈感」的組合，並透過旗下Now TV應用程式推出。香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，「AI 神數」希望打破傳統馬經模式，透過AI協助用戶得到更多元化、更創新的資訊，提升Now TV觀賞體驗。
「AI 神數」主打結合深度學習與傳統玄學元素，針對本地賽馬市場打造專屬大模型。
香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，「AI 神數」以AI協助用戶得到更多元化、更創新的資訊。
作者：徐帥
自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。
