HUAWEI摺屏出貨量破千萬佔75%市場份額！ Mate XT國內激活逾50萬部
國內摺屏手機市場發佈蓬勃，但要數最受歡迎品牌還看HUAWEI。據IDC早前公布最新報告數據，2025上半年HUAWEI摺屏雄踞國內75%市場份額，即代表每售出10部摺屏手機，至少有7部華為出品，相當強勁。
首家出貨量過千萬部的摺屏手機生產商
較早前數碼博主「熊貓愛智駕」於微博上傳IDC最新報告資訊，透露HUAWEI成首家出貨量超過1千萬部的摺屏手機生產商。
文中提到2025上半年國內摺屏手機市場，總出貨量與去年同比有12.6%增長，其中HUAWEI以高達75%市場佔有率創下歷史新高。
其中入場價19,999人民幣（約港幣$21,790）的Mate XT非凡大師三摺，據數碼博主「智慧芯片案內人」資訊，國內市場激活量已超過50萬部。
該數據已接近市場大部份友商，單款書本式摺屏手機生命週期銷售額，可見HUAWEI在旗艦摺屏手機市場的統治力。
Mobile Magazine短評：日前數碼博主「定焦數碼」透露，HUAWEI即將推出的Mate XTs或準備下探市場，新價有望低至15,000人民幣左右，如屬實有望進一步刺激銷量。
資料來源：IDC、微博
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/huawei摺屏出貨量破千萬佔75-市場份額-mate-xt國內激活逾50萬部/593711?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
